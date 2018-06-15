مصالح الأمن تستعرض حصيلة شهر رمضان بوزان

هسبريس من وزان

تمكنت مصالح أمن وزان، خلال الفترة الممتدة من فاتح رمضان إلى غاية الـ29 من الشهر نفسه، من إيقاف 155 شخصا مبحوثا عنه جرى إلقاء القبض عليهم في جرائم مختلفة بشوارع المدينة، بعدما شكلوا موضوع مذكرات بحث 28 تم تنقيطهم؛ بينهم 3 أشخاص تم إيقافهم على مستوى سدود قضائية بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها.

وتبعا للمصدر ذاته فإن المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة بوزان أوقفت 176 شخصا، خلال الفترة سالفة الذكر، في حالة تلبس بجرائم متنوعة كما تمكنت من حجز2200 غرام ما بين الحشيش والكيف.

كما عملت شرطة السير والجولان، استنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، على إنجاز 473 محضرا وغرامات صلحية إلى جانب حجز 19 مركبة بالمحجز البلدي.