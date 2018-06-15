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الرئيسية | حوادث | ارتفاع عدد ضحايا حادثة أولاد عبّو ناحية برشيد

ارتفاع عدد ضحايا حادثة أولاد عبّو ناحية برشيد

ارتفاع عدد ضحايا حادثة أولاد عبّو ناحية برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 15 يونيو 2018 - 06:45

ارتفع عدد ضحايا حادثة سير التي وقعت الخميس بأولاد عبّو ناحية برشيد إلى شخصين، بعدما فارق ضحية ثان الحياة مساء اليوم نفسه بقسم الإنعاش متأثرا بنزيف حاد، بالرغم من التدخلات الطبية بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، ليضاف إلى الضحية الأول الذي فارق الحياة بمكان الحادث.

وحسب مصادر هسبريس فإن الهالك الثاني "م، ل"، البالغ من العمر 46 سنة والمنحدر من جماعة أولاد عبو، كان قد نقل رفقة 5 جرحى آخرين نحو مستشفى سطات، من أجل العلاج نتيجة إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انقلاب سيارة فلاحية، كانوا على متنها متجهين من السوق الأسبوعي إلى أولاد عبّو عبر الطريق الجهوية 318.

وجدير بالإشارة أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد عبّو سرية برشيد فتحت بحثا في النازلة لتحديد الأسباب الحقيقة لوقوع الحادثة المميتة، في انتظار نتائج التشريح الطبي أو المعاينة لجثتي الهالكين، التي أمرت بها النيابة العامة المختصة لفائدة البحث القضائي.

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