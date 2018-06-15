24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. "التصويت السعودي" يدفع المغرب إلى مقاطعة اجتماع في جدة (5.00)

  2. الخماسية الروسية في مرمى السعودية تثير سخرية معلقين مغاربة (5.00)

  3. الكعبي .. من ورشة النجارة إلى حلم التهديف في كأس العالم 2018 (5.00)

  4. جماهير المغرب وإيران تخطف الأضواء في سان بطرسبرغ الروسية (5.00)

  5. مارادونا ينتقد اختيار الملف الثلاثي لتنظيم المونديال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف عشرينيّ هاجم الأمن بكلاب "بيتبول" بوزان

إيقاف عشرينيّ هاجم الأمن بكلاب "بيتبول" بوزان

إيقاف عشرينيّ هاجم الأمن بكلاب "بيتبول" بوزان
هسبريس من وزان
الجمعة 15 يونيو 2018 - 10:10

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وزان، قبل مغرب يوم أمس، شخصا لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وتعريض عناصر الشرطة للجرح باستعمال سيف من الحجم الكبير، كما هاجم عناصر الشرطة مستعينا بـ3 كلاب من نوع "بيتبول".

الموقوف، من مواليد سنة 1991، كان ينشط بالأحياء العليا بالمدينة ذاتها عبر المتاجرة في الأقراص المخدرة؛ وهي العملية التي مكّنت من حجز كيلوغرامين من مخدر الشيرا 18 قرصا مهلوسا تحت إشراف مباشر من رئيس فرقة الضابطة القضائية ورئيس المنطقة الإقليمية للشرطة.

وتبعا للمصدر الأمني، الذي تحدث لهسبريس، فإن الشخص المعني بالأمر أبدى مقاومة شرسة أثناء محاولة إيقافه، وعرض أحد عناصر الضابطة القضائية لإصابة خفيفة بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الرجل. كما تعرض أحد المواطنين لعضة كلب إلا أن عناصر الشرطة تمكنت من محاصرته وإيقافه بعد مقاومة شديدة.

وقد جرى وضع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام أنظار القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.