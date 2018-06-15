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كُتّاب وآراء
إيقاف عشرينيّ هاجم الأمن بكلاب "بيتبول" بوزان
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وزان، قبل مغرب يوم أمس، شخصا لترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وتعريض عناصر الشرطة للجرح باستعمال سيف من الحجم الكبير، كما هاجم عناصر الشرطة مستعينا بـ3 كلاب من نوع "بيتبول".
الموقوف، من مواليد سنة 1991، كان ينشط بالأحياء العليا بالمدينة ذاتها عبر المتاجرة في الأقراص المخدرة؛ وهي العملية التي مكّنت من حجز كيلوغرامين من مخدر الشيرا 18 قرصا مهلوسا تحت إشراف مباشر من رئيس فرقة الضابطة القضائية ورئيس المنطقة الإقليمية للشرطة.
وتبعا للمصدر الأمني، الذي تحدث لهسبريس، فإن الشخص المعني بالأمر أبدى مقاومة شرسة أثناء محاولة إيقافه، وعرض أحد عناصر الضابطة القضائية لإصابة خفيفة بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الرجل. كما تعرض أحد المواطنين لعضة كلب إلا أن عناصر الشرطة تمكنت من محاصرته وإيقافه بعد مقاومة شديدة.
وقد جرى وضع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام أنظار القضاء.