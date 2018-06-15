البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

مُتابعة من خالد ملوك

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني من إغاثة 54 مرشحا للهجرة غير النظامية متحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بعدما قامت باعتراض القارب الذي كان يقلهم على بعد 12 ميلا بحريا عن مدينة غرناطة الجنوبية.

وقالت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، إن 54 مهاجرا، ضمنهم 10 نساء وطفلان صغيران، كانوا على متن مركبة بحرية قادمة من أحد السواحل المغربية، قبل أن يتم تحديد مكان وجودها بفضل تقنية النظام المتكامل لمراقبة الحدود الخارجية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية إيقاف هؤلاء المهاجرين جرت في حدود الساعة الـ12 زوالا على مستوى المياه المجاورة لشاطئ "La Mamola"، موضحة في السياق ذاته أن عمليات البحث عن القارب بدأت منذ ليلة بالاستعانة بقارب تابع لفرقة الإنقاذ البحري الإسبانية.

وقد نُقل جميع الموقوفين، وهم في صحة جيدة، إلى ميناء مورتيل بمدينة غرناطة على متن سفينة "Salvamar Hamal" من أجل تلقي العناية اللازمة من قبل طاقم طبي تابع لفرقة الصليب الأحمر الإسباني، في انتظار نقلهم إلى أحد مراكز إيواء المهاجرين الأجانب بالمنطقة ذاتها قصد التحقيق معهم.