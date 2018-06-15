24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الكعبي .. من ورشة النجارة إلى حلم التهديف في كأس العالم 2018 (5.00)

  2. مارادونا ينتقد اختيار الملف الثلاثي لتنظيم المونديال (5.00)

  3. غلاء المعيشة (5.00)

  4. محامون ينبشون الفتنة و"قداسة التاريخ" بخريبكة (5.00)

  5. تنظيمات يسارية تحشد للإضراب العام .. ومنيب: الحكومة لا تحكم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 15 يونيو 2018 - 05:39

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسباني من إغاثة 54 مرشحا للهجرة غير النظامية متحدرين من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، بعدما قامت باعتراض القارب الذي كان يقلهم على بعد 12 ميلا بحريا عن مدينة غرناطة الجنوبية.

وقالت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، إن 54 مهاجرا، ضمنهم 10 نساء وطفلان صغيران، كانوا على متن مركبة بحرية قادمة من أحد السواحل المغربية، قبل أن يتم تحديد مكان وجودها بفضل تقنية النظام المتكامل لمراقبة الحدود الخارجية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عملية إيقاف هؤلاء المهاجرين جرت في حدود الساعة الـ12 زوالا على مستوى المياه المجاورة لشاطئ "La Mamola"، موضحة في السياق ذاته أن عمليات البحث عن القارب بدأت منذ ليلة بالاستعانة بقارب تابع لفرقة الإنقاذ البحري الإسبانية.

وقد نُقل جميع الموقوفين، وهم في صحة جيدة، إلى ميناء مورتيل بمدينة غرناطة على متن سفينة "Salvamar Hamal" من أجل تلقي العناية اللازمة من قبل طاقم طبي تابع لفرقة الصليب الأحمر الإسباني، في انتظار نقلهم إلى أحد مراكز إيواء المهاجرين الأجانب بالمنطقة ذاتها قصد التحقيق معهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.