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الرئيسية | حوادث | القضاء الفنلندي يدين مغربيا بالسجن مدى الحياة

القضاء الفنلندي يدين مغربيا بالسجن مدى الحياة

القضاء الفنلندي يدين مغربيا بالسجن مدى الحياة
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 15 يونيو 2018 - 13:10

أسدل القضاء الفنلندي الستار على أطوار محاكمة المغربي عبد الرحمان بوعنان، منفذ هجوم الطعن بمدينة توركو الواقعة جنوب غرب البلاد، الذي تسبب في قتل امرأتين وجرح ثمانية أشخاص آخرين في 18 غشت 2017.

وأفادت تقارير إعلامية فنلندية بأن المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 عاما، كان يواجه تهمة ارتكاب جريمتي قتل متعمدتين وثمان محاولات اغتيال بدوافع إرهابية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الفنلندية التي لم يسبق لها أن شهدت حدثا مماثلا.

وأمرت محكمة مدينة توركو بالسجن مدى الحياة في حق الشاب المغربي الذي وصل تراب هذا البلد الأوروبي أول مرة سنة 2016 كطالب للجوء عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزورة، وجرى نقله إلى أحد المراكز المخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب في انتظار معالجة ملفه من قبل السلطات الوصية.

وأشارت الهيئة القضائية ذاتها، في منطوق الحكم النهائي، إلى أن عبد الرحمان تبنى الفكر المتطرف في وقت وجيز، وأنه "نفذ اعتداءاته الدموية بخلفية إرهابية"، مبرزة في الآن ذاته أنه كان قد تقدم بطلب الحماية الدولية بألمانيا، قبل أن يقرر السفر إلى فنلندا التي رفضت بدورها الاستجابة لملتمسه.

حري بالذكر أن الجاني كان قد اعترف لمحكمة فنلندية عبر الفيديو بجميع التهم المنسوبة إليه، وتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار تعميق البحث معه، لا سيما أن بياناته كانت مسجلة لدى المخابرات الألمانية التي قدمت معطيات مهمة لنظيرتها الفنلندية التي أقرت بأنها لم تكن تراقب تحركاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبدو الجمعة 15 يونيو 2018 - 13:28
عيد مبارك سعيد لكل المغاربة
لا حول ولا قوة الا بالله
مثل هذا الشاب كان الأولى أن ينفع نفسه وعائلته وبلده وأمته ولكن غسيل الدماغ الذي وقع له من قبل المجرمين رفع منه إنسانيته ليصير وحشا.
انظروا إلى صورته لكي تفهموا ما أقول
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14
2 - NOUMRI الجمعة 15 يونيو 2018 - 13:30
مع الأسف هدا الحكم مخفف كان من اللازم الحكم عليه بالإعدام بالكرسي الكهربائي أو الحقنة السامة حتى يدوق مرارة الألم التي أحس بها الضحايا كما يجب إسقاط الجنسية المغربية عنه
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10
3 - marokkii الجمعة 15 يونيو 2018 - 13:37
الناس كتمنى تعيش فشي دولة اوروبية لكي تتمتع بالتطبيب والعمل .وانتم نفسدونها بالارهاب وشوف شكون يخرجك من السجن مدى الحياة .
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11
4 - boussat الجمعة 15 يونيو 2018 - 13:39
مبروك على المغريب ببدئ تصدير المجرمين وهته هي نتيجة تدمير المؤسسات التعليمية .
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4
5 - Hassan Sima الجمعة 15 يونيو 2018 - 13:42
إنهـا فرصته للثواب مادام لم ينفذ في حقه حگم الإعدام
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3
6 - Mohamed الجمعة 15 يونيو 2018 - 13:48
قليلة في حقه. ماذنب الضحايا؟ و ما هي الغاية التي حققها بفعلته هذه؟
إلا إذا كان يفضل سجن فنلندا على الحرية في بلاده؟
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