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كُتّاب وآراء
القضاء الفنلندي يدين مغربيا بالسجن مدى الحياة
أسدل القضاء الفنلندي الستار على أطوار محاكمة المغربي عبد الرحمان بوعنان، منفذ هجوم الطعن بمدينة توركو الواقعة جنوب غرب البلاد، الذي تسبب في قتل امرأتين وجرح ثمانية أشخاص آخرين في 18 غشت 2017.
وأفادت تقارير إعلامية فنلندية بأن المشتبه فيه، البالغ من العمر 23 عاما، كان يواجه تهمة ارتكاب جريمتي قتل متعمدتين وثمان محاولات اغتيال بدوافع إرهابية، مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الفنلندية التي لم يسبق لها أن شهدت حدثا مماثلا.
وأمرت محكمة مدينة توركو بالسجن مدى الحياة في حق الشاب المغربي الذي وصل تراب هذا البلد الأوروبي أول مرة سنة 2016 كطالب للجوء عن طريق الإدلاء بوثائق هوية مزورة، وجرى نقله إلى أحد المراكز المخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب في انتظار معالجة ملفه من قبل السلطات الوصية.
وأشارت الهيئة القضائية ذاتها، في منطوق الحكم النهائي، إلى أن عبد الرحمان تبنى الفكر المتطرف في وقت وجيز، وأنه "نفذ اعتداءاته الدموية بخلفية إرهابية"، مبرزة في الآن ذاته أنه كان قد تقدم بطلب الحماية الدولية بألمانيا، قبل أن يقرر السفر إلى فنلندا التي رفضت بدورها الاستجابة لملتمسه.
حري بالذكر أن الجاني كان قد اعترف لمحكمة فنلندية عبر الفيديو بجميع التهم المنسوبة إليه، وتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار تعميق البحث معه، لا سيما أن بياناته كانت مسجلة لدى المخابرات الألمانية التي قدمت معطيات مهمة لنظيرتها الفنلندية التي أقرت بأنها لم تكن تراقب تحركاته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
لا حول ولا قوة الا بالله
مثل هذا الشاب كان الأولى أن ينفع نفسه وعائلته وبلده وأمته ولكن غسيل الدماغ الذي وقع له من قبل المجرمين رفع منه إنسانيته ليصير وحشا.
انظروا إلى صورته لكي تفهموا ما أقول
إلا إذا كان يفضل سجن فنلندا على الحرية في بلاده؟