"باب مليلية" .. جمركيون يحجزون "سيارة مزورة"

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" في بني أنصار من إحباط عملية تهريب سيارة في وضعية غير قانونية.

ارتياب الجمركيين في أمر السيارة الكبيرة، المرقمة بإسبانيا، جعلهم يخضعونها لتفتيش روتيني، أفضى إلى اكتشاف تزوير رقم إطارها الحديدي، ليتم توقيف السائق الستيني والمقيم بإسبانيا.

وتم تسليم الموقوف لمصالح الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، في حين تم قطر السيارة إلى مقر الجمارك في انتظار انتهاء التحقيقات.