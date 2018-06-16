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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يداهم "فيلا دعارة" ثاني أيام العيد

الدرك الملكي يداهم "فيلا دعارة" ثاني أيام العيد

الدرك الملكي يداهم "فيلا دعارة" ثاني أيام العيد
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 16 يونيو 2018 - 15:20

أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون بإقليم مراكش، اليوم السبت، 12 شخصا بعد مداهمة فيلا معدة للدعارة بـ"دوار التعاونية" في جماعة الويدان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدركيين فوجئوا بعدد الحضارين في الفيلا أثناء اقتحامها، وهم 5 ذكور و7 إناث، حيث كان الجميع في ليلة ماجنة وهم في حالة سكر طافح.

درك أولاد حسون حجز كل ما كان يستعمل في هذه الليلة، وفق المصادر نفسها، ليتم اقتيادهم إلى مركز الدرك للتحقيق معهم من أجل إعداد منزل للدعارة والسكر والفساد.

جدير بالذكر أنه تم فتح محضر لأقوال الموقوفين ضمن سياق البحث التمهيدي، في انتظار المثول أمام النيابة العامة بعد انتهاء مدة الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - moou66 السبت 16 يونيو 2018 - 15:41
الله يعطيهم الصحة لعواشر هادي خاص السلطات تحارب صحابات التدليك حتا هوما راه كترو المفسدين و المفسدات
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35
2 - خليلوفيتش السبت 16 يونيو 2018 - 15:46
دبا هاد القوم كانوا صايمين غير على كرشهم و غير ياكلو
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27
3 - simo fes السبت 16 يونيو 2018 - 15:48
هذا هو فاش حادكين المغاربة غي الفساد أما العز خليناه لمواليه
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27
4 - من امريكا السبت 16 يونيو 2018 - 15:49
مشكلة مع هاد الحكومة..مرة يكولو ان العلاقات الجنسية الرضائية ماشي جريمه...ودبا شادين هادو..ياك هادي تهايا علاقات رضائية !!؟ ورصيونا على بر...ماشي ليتبغيو تمسكو عليه تميكو..ولي تبغيو فيه الخدما تشدوه !!!
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25
5 - يونس السبت 16 يونيو 2018 - 15:49
يعتبر تدخل الضابطة القضائية بالنازلة في إطار حالة التلبس و ليس البحث التمهيدي
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11
6 - salam السبت 16 يونيو 2018 - 15:57
نطلب لهم الهداية والعفو من عند الله
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39
7 - رشيد من Köln السبت 16 يونيو 2018 - 15:57
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. . أصبح بلدنا المغرب مثل تايلاند أو أسوء. . إلا من رحم ربي
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14
8 - salam السبت 16 يونيو 2018 - 15:57
نطلب لهم الهداية والعفو من عند الله
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35
9 - khalid السبت 16 يونيو 2018 - 16:03
لا أفهم تدخل الدرك الملكي لأنهم كانو مستورين في منزلهم، لو كانو في مكان عام لكان أحسن و شكرا
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1
10 - open السبت 16 يونيو 2018 - 16:12
فين الحرية شخصية لا بزاف داخلين عليهم حتال دار و كولا حر فراسو لي .... مغرب راح
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-5
11 - عادل صحراوي السبت 16 يونيو 2018 - 16:15
واقيلة هادوا موحالش كانوا صايمين والله أعلم؟
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1
12 - obrador السبت 16 يونيو 2018 - 16:15
الناس ساترين على نفوسهم او ممادين تا واحد ، او نتما كتقلبو غا على الساهلة او الضعفاء، كون كانو من هدوك كاع متقدرو عليهم. ا حارب لي ضاو 17مليار من النفاق.
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5
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