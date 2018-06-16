الدرك الملكي يداهم "فيلا دعارة" ثاني أيام العيد

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون بإقليم مراكش، اليوم السبت، 12 شخصا بعد مداهمة فيلا معدة للدعارة بـ"دوار التعاونية" في جماعة الويدان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدركيين فوجئوا بعدد الحضارين في الفيلا أثناء اقتحامها، وهم 5 ذكور و7 إناث، حيث كان الجميع في ليلة ماجنة وهم في حالة سكر طافح.

درك أولاد حسون حجز كل ما كان يستعمل في هذه الليلة، وفق المصادر نفسها، ليتم اقتيادهم إلى مركز الدرك للتحقيق معهم من أجل إعداد منزل للدعارة والسكر والفساد.

جدير بالذكر أنه تم فتح محضر لأقوال الموقوفين ضمن سياق البحث التمهيدي، في انتظار المثول أمام النيابة العامة بعد انتهاء مدة الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية.