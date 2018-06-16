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الرئيسية | حوادث | رصاصتان لتوقيف مهدد عناصر الشرطة في أكادير

رصاصتان لتوقيف مهدد عناصر الشرطة في أكادير

رصاصتان لتوقيف مهدد عناصر الشرطة في أكادير
هسبريس من أكادير
السبت 16 يونيو 2018 - 18:15

لجأت عناصر أمن من فرقة تابعة للدراجين بأكادير إلى استعمال السلاح الوظيفي لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، كان يترصد المواطنين قرب مسجد عمر بن الخطاب في حي المسيرة بالمدينة ذاتها.

وحسب إفادة مصدر أمني لهسبريس فإن عناصر الشرطة تعقبت، اليوم السبت، شخصا كان يحمل سيفا، إلا أنه هاجمها بسلاحه، فقام شرطي بإطلاق رصاصة تحذيرية.

الأمني ذاته، غير راغب في كشف هويته، زاد أن المعني بالأمر أصر على مقاومة الأمنيين، ما دفع أحدهم إلى إطلاق رصاصة ثانية على رِجل الضنين لتوقيفه.

وزاد المصدر نفسه أن الموقوف من ذوي السوابق، وأن البحث مازال جاريا لتوقيف عنصر ثان كان يرافقه، اليوم السبت أيضا، على متن دراجة نارية.

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