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كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة ناشطة في سرقة الماشية بخريبكة
أحال المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة ثلاثة أشخاص على أنظار النيابة العامة، السبت؛ وذلك على خلفية الاشتباه في تورّطهم في سرقة أكباش من داخل أحد المنازل القروية الواقعة بدوار المراهنة، بالجماعة القروية أولاد عبدون.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي توصلت بشكاية تفيد بتعرض منزل بدوار المراهنة للسرقة من طرف مجهولين، إذ عمل اللصوص على تسلّق سور المنزل المستهدف في ساعة متأخرة من الليل، ليقوموا بسرقة ثلاثة أكباش ونقلها إلى مكان مجهول.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مكنت، في الليلة نفسها، من تحديد مكان المسروقات بحيّ الزيتونة في خريبكة، ما أسفر عن استرجاع الأكباش وتوقيف شخصين يُشتبه في وقوفهما وراء عملية السرقة، مع توقيف صاحب المنزل من أجل متابعته بتهمة المشاركة عبر إخفاء مسروق.
وفي وقت يواصل الدركيون البحث عن شخص رابع جرى ذكره خلال مرحلة البحث التمهيدي، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع الموقفين الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بخريبكة، من أجل متابعتهم كل حسب المنسوب إليه.