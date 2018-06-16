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البحرية تضبط شحنة مخدرات قبالة ساحل واد لاو
السبت 16 يونيو 2018 - 17:04
أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن وحدة تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط قامت اليوم السبت بضبط وحجز 1180 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعرض ساحل واد لاو.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تمت بعد مطاردة قاربين مطاطيين مشبوهين، تم رصدهما من طرف إحدى محطات المراقبة بالرادار التابعة للبحرية الملكية، كما كشف تسليم كمية المخدرات المضبوطة إلى السلطات المحلية المعنية بتطوان؛ لتطبيق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Gala السبت 16 يونيو 2018 - 17:38
إذا كنتم تريدون فعلا محاربة الحشيش فامنعوا زراعته في جهة طنجة تطوان الحسيمة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فهل الحشيش مضر أكثر من التبغ؟ وهل يؤذي مستعمله الناس كما يفعل مستعمل القرقوبي؟ الجواب هو لا لا لا لا لا. إذن حاربوا القرقوبي أما الحشيش فانهوا عنه كما تفعلون مع شاربي الخمور والسجاءر لأن مستعمله لا يقطع الطرق ولا يؤذي الناس بل يؤذي نفسه فحسب
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