البحرية تضبط شحنة مخدرات قبالة ساحل واد لاو

هسبريس ـ و.م.ع

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن وحدة تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط قامت اليوم السبت بضبط وحجز 1180 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعرض ساحل واد لاو.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تمت بعد مطاردة قاربين مطاطيين مشبوهين، تم رصدهما من طرف إحدى محطات المراقبة بالرادار التابعة للبحرية الملكية، كما كشف تسليم كمية المخدرات المضبوطة إلى السلطات المحلية المعنية بتطوان؛ لتطبيق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.