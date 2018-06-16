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الرئيسية | حوادث | قتيلان وجريح في حادثة سير بناحية برشيد

قتيلان وجريح في حادثة سير بناحية برشيد

قتيلان وجريح في حادثة سير بناحية برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 16 يونيو 2018 - 23:13

لقي شخصان مصرعهما، مساء اليوم السبت، في حين أصيب شخص ثالث بجروح متفاوتة الخطورة، بعد تعرضهم لحادثة سير بجماعة الدروة بناحية برشيد، إثر اصطدام وقع بين سيارة ودرّاجتين ناريتين.

وحسب مصادر هسبريس، فإن شخصين من عائلة واحدة، كانا على متن درّاجة نارية، لقيا مصرعهما على الفور بالطريق الرابطة بين برشيد والدروة، بعد اصطدامهما في البداية بسيارة خاصة، قبل أن تصطدم بهما درّاجة ثانية كان على متنها شخص أصيب بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن ممثل السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالدروة انتقلوا إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى برشيد لتلقي العلاج، فيما تمت معاينة جثتي الهالكين ونقلهما إلى مستودع الأموات قصد تشريحهما.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر درك الدروة فتحت بحثا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة، وتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار نتائج تشريح جثتي الهالكين.

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