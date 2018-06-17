البحرية محاولة جماعية للهجرة السرية ببوجدور

هسبريس من بوجدور

أحبطت عناصر البحرية الملكية، محاولة جماعية للهجرة السرية قامت بها مجموعة متكونة من 22 شخصا، ينحدر ثمانية منهم من دول جنوب الصحراء.

وعُلم لدى السلطات المحلية لإقليم بوجدور، أن مجموعة المرشحين للهجرة كانوا يعتزمون التوجه صوب الضفة الأخرى على متن زورق مطاطي مزود بمحرك، قبل أن يتم إحباط محاولتهم وتوقيفهم.