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جرحى في انهيار سقف أثناء عرس بالقصر الكبير
الأحد 17 يونيو 2018 - 12:37
أصيب حوالي 30 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار سقف منزل كان يشهد إقامة حفل زفاف، في أولى ساعات صباح الأحد، بحي القطانين بالمدينة القديمة بالقصر الكبير.
شهود عيان أكدوا أن سقف الطابق الأول للمنزل هوى بعد أن انخرط عدد كبير من المدعوين في الرقص، وهو ما لم يتحمله السقف المتداعي وهوى بالراقصين فوق رؤوس مدعوين آخرين كانوا في الطابق السفلي.
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف إلى عين المكان، في حين تم فتح تحقيق لتحديد كافة ملابسات الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - غش مقاولين الأحد 17 يونيو 2018 - 12:57
الغش في البناء هو المهيمن على غالبية المقاولين الذين لايملكون ولو ذرة من شرف
4 - Younes-Painter الأحد 17 يونيو 2018 - 13:03
ممنوع على صاحبات الوزن الثقيل الرقص على ارصية غير متينة. الله يشفي الجرحى و المصابين
5 - مواطن الأحد 17 يونيو 2018 - 13:09
الله اشافي جميع المصابين. و دابا غادي تسمع بعض الجهلاء كيقولو راه العروسة منحوسة. راه كلشي بقضاء الله و قدره.
6 - salim الأحد 17 يونيو 2018 - 13:10
nous sommes a dieu et a lui nous retournons dieu n'aime pas la mixité dans les marriages ça me rappelle une disquotéque en israel en 2001 qui s'est effondré de la même façon
7 - youness rayane الأحد 17 يونيو 2018 - 13:11
واش كانوا كيشطحوا ولا كانوا كيجدبوا على شي ديسك ديال الصنهاجي.
8 - من فاس الأحد 17 يونيو 2018 - 13:11
الامبالات و عدم المسؤولية .والجهل المتعشش في العقول اكيد سيخلق الكارثة. لازال اولاد الشعب و خصوصا الفقراء يعرسوا يسبعو و يختنوا باموال و عياقة ليقال فلان راجل فلانة واعر... و يدعي الفقر و الهشاشة و الشكوى.
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