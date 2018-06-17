جرحى في انهيار سقف أثناء عرس بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

أصيب حوالي 30 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار سقف منزل كان يشهد إقامة حفل زفاف، في أولى ساعات صباح الأحد، بحي القطانين بالمدينة القديمة بالقصر الكبير.

شهود عيان أكدوا أن سقف الطابق الأول للمنزل هوى بعد أن انخرط عدد كبير من المدعوين في الرقص، وهو ما لم يتحمله السقف المتداعي وهوى بالراقصين فوق رؤوس مدعوين آخرين كانوا في الطابق السفلي.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف إلى عين المكان، في حين تم فتح تحقيق لتحديد كافة ملابسات الحادث.