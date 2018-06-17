24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3317:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. المونديال الشعري: الى مَنْ في الوَغَى خِبٌّ (5.00)

  2. اعتداء بالسلاح الأبيض يزهق روح مهاجر مغربي فوق التراب البوسني (5.00)

  3. "مفوضية اللاجئين" تفضح الظروف الكارثية لساكنة مخيمات تندوف (5.00)

  4. "طائرات غزة الورقية" تواصل إحراق إسرائيل (5.00)

  5. حارس آيسلندا: ضربة جزاء ميسي تحوّل مسيرتي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جرحى في انهيار سقف أثناء عرس بالقصر الكبير

جرحى في انهيار سقف أثناء عرس بالقصر الكبير

جرحى في انهيار سقف أثناء عرس بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
الأحد 17 يونيو 2018 - 12:37

أصيب حوالي 30 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار سقف منزل كان يشهد إقامة حفل زفاف، في أولى ساعات صباح الأحد، بحي القطانين بالمدينة القديمة بالقصر الكبير.

شهود عيان أكدوا أن سقف الطابق الأول للمنزل هوى بعد أن انخرط عدد كبير من المدعوين في الرقص، وهو ما لم يتحمله السقف المتداعي وهوى بالراقصين فوق رؤوس مدعوين آخرين كانوا في الطابق السفلي.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف إلى عين المكان، في حين تم فتح تحقيق لتحديد كافة ملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - غش مقاولين الأحد 17 يونيو 2018 - 12:57
الغش في البناء هو المهيمن على غالبية المقاولين الذين لايملكون ولو ذرة من شرف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - عبدو الأحد 17 يونيو 2018 - 12:57
الله يحد البأس ويشفي الجرحى ويهدي ما خلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - زهير الأحد 17 يونيو 2018 - 12:58
يااا ربي تلطف و تخرج العاقبة بخير و على خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - Younes-Painter الأحد 17 يونيو 2018 - 13:03
ممنوع على صاحبات الوزن الثقيل الرقص على ارصية غير متينة. الله يشفي الجرحى و المصابين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - مواطن الأحد 17 يونيو 2018 - 13:09
الله اشافي جميع المصابين. و دابا غادي تسمع بعض الجهلاء كيقولو راه العروسة منحوسة. راه كلشي بقضاء الله و قدره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - salim الأحد 17 يونيو 2018 - 13:10
nous sommes a dieu et a lui nous retournons dieu n'aime pas la mixité dans les marriages ça me rappelle une disquotéque en israel en 2001 qui s'est effondré de la même façon
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - youness rayane الأحد 17 يونيو 2018 - 13:11
واش كانوا كيشطحوا ولا كانوا كيجدبوا على شي ديسك ديال الصنهاجي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - من فاس الأحد 17 يونيو 2018 - 13:11
الامبالات و عدم المسؤولية .والجهل المتعشش في العقول اكيد سيخلق الكارثة. لازال اولاد الشعب و خصوصا الفقراء يعرسوا يسبعو و يختنوا باموال و عياقة ليقال فلان راجل فلانة واعر... و يدعي الفقر و الهشاشة و الشكوى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.