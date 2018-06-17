سلاح ضابط شرطة يوقف معتديا في حي بسلا

هسبريس من الرباط

اضطر ضابط شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض، كما أحدث خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عرض أحد الأشخاص لسرقة مقرونة بالضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، كما اعتدى على ضحية ثاني، قبل أن يحدث خسائر مادية بعدد من السيارات المستوقفة بأحد شوارع قرية اولاد موسى، مما اضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحين أبيضين بحوزته.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة النظرية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.