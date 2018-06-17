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الرئيسية | حوادث | سلاح ضابط شرطة يوقف معتديا في حي بسلا

سلاح ضابط شرطة يوقف معتديا في حي بسلا

سلاح ضابط شرطة يوقف معتديا في حي بسلا
هسبريس من الرباط
الأحد 17 يونيو 2018 - 15:10

اضطر ضابط شرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما عرض مواطنين لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض، كما أحدث خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي عرض أحد الأشخاص لسرقة مقرونة بالضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، كما اعتدى على ضحية ثاني، قبل أن يحدث خسائر مادية بعدد من السيارات المستوقفة بأحد شوارع قرية اولاد موسى، مما اضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحين أبيضين بحوزته.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة النظرية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عمل اجرامي الأحد 17 يونيو 2018 - 15:22
ما الفرق بين هذا المجرم و من يقوم بافعال ارهابية . كلاهما يريد الحاق الاذى بالناس و في نظري يجب ان تسري عليه نفس العقوبات التي تدخل في خانة مكافحة الارهاب. رجاء ضعوا حدا لهؤلاء الحثالة او على الاقل احفروا بهم نفق تيشكا
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34
2 - marokkii الأحد 17 يونيو 2018 - 15:34
واش ولاد موسى هو حي سيدي موسى المعروف بالاجرام.
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3
3 - جيهان الأحد 17 يونيو 2018 - 15:45
اصبحت الشرطة تستعمل السلاح الوظيفي دون ان تظطر الى ذالك بعد المصادقة على قانون استعمال السلاح ضد المجرمين واصبح من السهل ان يكذب الشرطي ويقول انه اطظر الى اطلاق النار لا لشيء سوى لاستعراض العضلات واستخدام المسدس
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-19
4 - شاهد عيان الأحد 17 يونيو 2018 - 15:58
كان يحاول سرقة اب وزوجته وابنتهما.فقام بضرب الاب ب14 على الوجه وهاجم رجل الامن مما جعله يستعمل سلاحه الوضيفي.
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