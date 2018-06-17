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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل بأولاد حسون تجر 5 أفراد للقضاء

جريمة قتل بأولاد حسون تجر 5 أفراد للقضاء

جريمة قتل بأولاد حسون تجر 5 أفراد للقضاء
ابراهيم مغراوي
الأحد 17 يونيو 2018 - 21:14

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، اليوم الأحد، خمسة أفراد، سيدتان وثلاثة شبان، متورطين في جريمة قتل بعد محاولة سرقة الدراجة النارية للضحية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن رجال الدرك تمكنوا من فك لغز هذه الجريمة في وقت قياسي، مضيفة أن الموقوفين كانوا في جلسة خمرية بإحدى الضيعات بدوار دار باقا، ودخلوا في شجار فقرر اثنان منهم سرقة الدراجة النارية للهالك لاستعمالها في التنقل من المكان المذكور، وهو ما أقبلا عليه بعد تنفيذ جريمتهما.

وأوردت المصادر نفسها أن الضحية، الذي ينتمي لإقليم الرحامنة، توفي في الحين بعد تلقيه ضربة على مستوى الرأس.

وقد فتح للمعنيين بالأمر محضر قانوني، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهم أمام القضاء.

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