24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
- صورة سبابة الشهادة لأمرابط تفطر قلوب المغاربة
- كوريا وأمريكا تعتزمان تعليق المناورات العسكرية
- صلاح يشارك في التدريب استعدادا لملاقاة روسيا
"مفوضية اللاجئين" تفضح الظروف الكارثية لساكنة مخيمات تندوف (5.00)
- 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة - (215)
- خبر سعيد يمحو أحزان المغربي بوحدوز بعد هدف "النيران الصديقة" - (113)
- رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب - (98)
- رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يدخل على خط حملة المقاطعة - (75)
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جريمة قتل بأولاد حسون تجر 5 أفراد للقضاء
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، اليوم الأحد، خمسة أفراد، سيدتان وثلاثة شبان، متورطين في جريمة قتل بعد محاولة سرقة الدراجة النارية للضحية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن رجال الدرك تمكنوا من فك لغز هذه الجريمة في وقت قياسي، مضيفة أن الموقوفين كانوا في جلسة خمرية بإحدى الضيعات بدوار دار باقا، ودخلوا في شجار فقرر اثنان منهم سرقة الدراجة النارية للهالك لاستعمالها في التنقل من المكان المذكور، وهو ما أقبلا عليه بعد تنفيذ جريمتهما.
وأوردت المصادر نفسها أن الضحية، الذي ينتمي لإقليم الرحامنة، توفي في الحين بعد تلقيه ضربة على مستوى الرأس.
وقد فتح للمعنيين بالأمر محضر قانوني، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهم أمام القضاء.