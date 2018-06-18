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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بالقلعة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بالقلعة

مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بالقلعة
إبراهيم مغراوي
الاثنين 18 يونيو 2018 - 00:38

فتحت عناصر الدرك بدائرة العطاوية تحقيقا أوليا في حادثة سير وقعت، الأحد، بالطريق الرابطة بين مدينة قلعة السراغنة وجماعة العطاوية، على مستوى دوار "تيجينة"، وأودت بسائق دراجة نارية.

ووفق مصادر محلية، فإن سيارة خفيفة دهست سائق الدراجة النارية، فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحين، فيما أصيب رفيقه بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة قلعة السراغنة، فيما نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بمستشفى السلامة.

يذكر أن الطريق الرابطة بين مدينة قلعة السراغنة والعطاوية تشكل نقطة سوداء، بسبب كثرة الحفر المنتشرة بها.

يشار إلى أن مشروع إصلاح هذه الطريق تمت المصادقة عليه، مؤخرا، من طرف مجلس جهة مراكش أسفي والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ابن العطاوية الاثنين 18 يونيو 2018 - 01:05
يذكر أن الطريق الرابطة بين مدينة قلعة السراغنة والعطاوية تشكل نقطة سوداء، بسبب كثرة الحفر المنتشرة بها. يا اخي الطريق راها تصاوبات راه السرعة المفرطة و المراقبة والووووو
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