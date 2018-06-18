24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:33
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرقم السري
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط
- عزيز بوحدوز "المخطئ" .. الاعتذار يكفي المغاربة
- صورة سبابة الشهادة لأمرابط تفطر قلوب المغاربة
- كوريا وأمريكا تعتزمان تعليق المناورات العسكرية
التوهج يعود إلى "حراك الريف" ببرنامج لإطلاق سراح المعتقلين (5.00)
"الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال (5.00)
رصيف الصحافة: عقوبات مالية تنتظر مشجعين مغاربة في روسيا (5.00)
- 50 برلمانيا يسافرون إلى روسيا لمتابعة "المونديال" من أموال الدولة - (245)
- "الأسود" يتجاوزون الحزن ويكشرون عن "أنيابهم" لالتهام البرتغال - (103)
- رونالدو: الطريق إلى الدور الثاني في المونديال يمر عبر هزم المغرب - (102)
- الجماهير المغربية بروسيا تصفح عن بوحدوز وتتضامن مع أمرابط - (66)
- بوحدوز يجدد طلب الصفح ويعد المغاربة بالتعويض - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بالقلعة
فتحت عناصر الدرك بدائرة العطاوية تحقيقا أوليا في حادثة سير وقعت، الأحد، بالطريق الرابطة بين مدينة قلعة السراغنة وجماعة العطاوية، على مستوى دوار "تيجينة"، وأودت بسائق دراجة نارية.
ووفق مصادر محلية، فإن سيارة خفيفة دهست سائق الدراجة النارية، فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحين، فيما أصيب رفيقه بجروح خطيرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمدينة قلعة السراغنة، فيما نقل المصاب إلى قسم المستعجلات بمستشفى السلامة.
يذكر أن الطريق الرابطة بين مدينة قلعة السراغنة والعطاوية تشكل نقطة سوداء، بسبب كثرة الحفر المنتشرة بها.
يشار إلى أن مشروع إصلاح هذه الطريق تمت المصادقة عليه، مؤخرا، من طرف مجلس جهة مراكش أسفي والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة.