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الرئيسية | حوادث | 3 جانحين يقعون في قبضة أمن قلعة السراغنة

3 جانحين يقعون في قبضة أمن قلعة السراغنة

3 جانحين يقعون في قبضة أمن قلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي
الاثنين 18 يونيو 2018 - 11:15

أوقفت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية لقلعة السراغنة ثلاثة شبان جانحين بشارع محمد الخامس بالمدينة نفسها

وأوضحت مصادر هسبريس أن دورية أمنية كانت تقوم بجولتها الاعتيادية، فأثار انتباهها شخص يحمل سيفا، وهو ما دفعها إلى مراقبته، قبل أن تكتشف أنه كان بصدد الشروع في اعتراض سبيل المارة رفقة شخصين آخرين.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن ضبطت الموقوفين متلبسين بالسكر العلني، وحجزت ما كان بحوزتهم من مسكر ماء الحياة.

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