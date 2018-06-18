ترويج ملابس رياضية مزيفة يطيح بتجار مغاربة

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني 7 مهاجرين مغاربة متهمين بارتكاب جريمة ضد حقوق الملكية الصناعية لماركات عالمية لصناعة وإنتاج أزياء ومستلزمات رياضية، بعدما قامت بحجز المئات من قطع الملابس المزورة داخل سوق يعرف انتعاش التجارة غير المهيكلة ببلدية "دنيا" ضمن حاضرة أليكانتي.

وقالت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن خمس شركات عالمية معروفة تقدمت بدعوى قضائية لدى النيابة العامة بالمنطقة ذاتها بشأن وجود أفراد يعملون على تقليد وتزوير وبيع ماركاتها التجارية بطريقة غير قانونية بمناسبة نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بغية مباشرة التحقيقات بشأن هذه التهم واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة والإبلاغ عنها، لا سيما أن المنتجات التي يتم الترويج لها من قبل الباعة الموقوفين لم تكن أصلية، مبرزة أن المتهمين "لم يحصلوا على تصريح من قبل أصحاب هذه العلامات التجارية".

وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن عناصر الأمن قامت بحجز السلعة المزيفة التي يتم تسويقها وبيعها داخل السوق المشار إليها، بالإضافة إلى أنه جرى اعتقال المتورطين السبعة في ممارسة هذه الأنشطة التجارية التي يجرمها القانون الإسباني بهدف حماية حقوق الملكية الصناعية للماركات المسجلة.