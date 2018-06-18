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الرئيسية | حوادث | ترويج ملابس رياضية مزيفة يطيح بتجار مغاربة

ترويج ملابس رياضية مزيفة يطيح بتجار مغاربة

ترويج ملابس رياضية مزيفة يطيح بتجار مغاربة
متابعة من خالد ملوك
الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:25

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني 7 مهاجرين مغاربة متهمين بارتكاب جريمة ضد حقوق الملكية الصناعية لماركات عالمية لصناعة وإنتاج أزياء ومستلزمات رياضية، بعدما قامت بحجز المئات من قطع الملابس المزورة داخل سوق يعرف انتعاش التجارة غير المهيكلة ببلدية "دنيا" ضمن حاضرة أليكانتي.

وقالت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن خمس شركات عالمية معروفة تقدمت بدعوى قضائية لدى النيابة العامة بالمنطقة ذاتها بشأن وجود أفراد يعملون على تقليد وتزوير وبيع ماركاتها التجارية بطريقة غير قانونية بمناسبة نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بغية مباشرة التحقيقات بشأن هذه التهم واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة والإبلاغ عنها، لا سيما أن المنتجات التي يتم الترويج لها من قبل الباعة الموقوفين لم تكن أصلية، مبرزة أن المتهمين "لم يحصلوا على تصريح من قبل أصحاب هذه العلامات التجارية".

وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن عناصر الأمن قامت بحجز السلعة المزيفة التي يتم تسويقها وبيعها داخل السوق المشار إليها، بالإضافة إلى أنه جرى اعتقال المتورطين السبعة في ممارسة هذه الأنشطة التجارية التي يجرمها القانون الإسباني بهدف حماية حقوق الملكية الصناعية للماركات المسجلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hassan Sima الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:39
عدة أشياء مزورة ومنهـا گذالك قطاع العيار للسيارات وغيرهـا و الهـواتف و أمور أخرى حتى أنهـم يقولون لگ واش الأصلية ولا المقلدة أين حماية المستهـلك
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2 - Rachid الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:47
عاشت الديموقراطية و حقوق الانسان ههههه كون وقعات في المغرب غاتلقى مئات التعاليق ديال لقمة العيش ، و الناس مالقاتش فين تخدم الخ من المبررات التي تشجع الفوضى.
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22
3 - مواطن الاثنين 18 يونيو 2018 - 13:58
في.المغرب.كل.شيء.مزور.وغيى.اصلي.
الزيت.زيتون.مزور.والعسل.مزور.
واراق.التبوتية.فيكل.شيء.مزورة.
وقطاع.الغيار.وهادا.هو.الخطر.مزورة.
ودواء.مزور.وبرلمان.مزور.وحكومت.
مقلدة.وتقليد.عليهم.
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