انهيار حائط يودي بحياة 3 فتيات بجماعة أوريكة

ابراهيم مغراوي

لفظت ثلاث طفلات أنفاسهن الأخيرة، اليوم الاثنين بدواور "تاوريرت" بجماعة اوريكة التابعة لإقليم الحوز، ضواحي مراكش، بعد انهيار حائط منزل طيني في حي يعج بالمنازل المهددة بالسقوط.

وفور إبلاغها بالحادث، انتقلت السلطات المعنية، تحت إشراف عمر التويمي، عامل إقليم الحوز، وممثلو السلطة المحلية بأوريكة، ومنتخبون، وعناصر الدرك والوقاية المدنية، إلى مكان الحادث للإشراف على عملية الانقاذ، والعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالكات ينتمين إلى عائلة واحدة، أختان وابنة عمهما، تتراوح أعمارهن ما بين 13 و7 و5 سنوات، مرجعة سبب الانهيار إلى هشاشة بناء المنزل.

وأضافت العناصر نفسها أن أفراد الوقاية المدنية لم يعثروا على أي شخص تحت الأنقاض، وأن الضحايا نقلن إلى مستودع الأموات بمراكش، فيما تم توجيه المصابين إلى المستشفى الإقليمي بمدينة تحناوت.