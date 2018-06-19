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الرئيسية | حوادث | درك برشيد يحقق في سرقة منزل قائد بالكارة

درك برشيد يحقق في سرقة منزل قائد بالكارة

درك برشيد يحقق في سرقة منزل قائد بالكارة
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 07:20

باشر رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي الكارة، بتنسيق مع المركز القضائي برشيد، تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أبحاثهم وتحرياتهم لفك لغز سرقة منزل رجل سلطة برتبة قائد ناحية الكارة التابعة لعاصمة أولاد حريز.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن قائد قيادة أولاد صباح، دائرة الكارة إقليم برشيد، فوجئ أمس الاثنين بتعرّض منزله الوظيفي، الكائن بالمحيط الفلاحي بمدينة الكارة، للسرقة عن طريق الكسر.

وزادت المصادر أن عملية السرقة همّت أجهزة إلكترونية، كالحواسيب وجهازي تلفاز مسطحين، وساعات ثمينة وحلي ومجوهرات نسائية، ومبلغا ماليا مهمّا. وقدّرت القيمة الإجمالية للمسروقات بما يقارب 75.000 درهم.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الفاعل أو الفاعلين استغلوا عطلة عيد الفطر لتنفيذ عملية السرقة عن طريق كسر زجاج التزيين المتواجد بالباب الرئيسي والولوج إلى المنزل الوظيفي، وقطع التيار الكهربائي.

وأردفت المصادر نفسها أن الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي بسرية برشيد، ومصالح العمالة، وأفرادا من مركز التشخيص القضائي الذين انتقلوا إلى المنزل موضوع السرقة، وقاموا بمعاينته ورفع البصمات وحجز كل ما يمكن أن يساعد في الوصول إلى الفاعل أو الفاعلين.

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