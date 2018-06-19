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الرئيسية | حوادث | طلبة مغاربة يشكون التمييز العنصري بإسبانيا

طلبة مغاربة يشكون التمييز العنصري بإسبانيا

طلبة مغاربة يشكون التمييز العنصري بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 13:35

مُنع أربعة طلبة مغاربة من حضور حفل لنهاية السنة الدراسية أقيم بالملهى الليلي "Trips" الواقع بالمنطقة الساحلية لمدينة مورسيا الإسبانية بسبب انتمائهم العرقي؛ الأمر الذي خلف استياء كبيرا في صفوف زملائهم في الفصل والأطر التربوية العاملة بالمؤسسة التعليمية التي يتابعون فيها دراستهم.

وقال أحد المتضررين إنهم قاموا بشراء تذاكر حضور الحفل المقام بالفضاء الترفيهي المذكور، لكنهم تفاجؤوا بحرمانهم من الدخول لكونهم يحملون الجنسية المغربية، مضيفا أن الإدارة المسؤولة عن الملهى رفضت إعطاء توضيحات بشأن هذا المنع الذي جاء في آخر لحظة، دون حتى الاطلاع على وثائق هوياتهم.

وأضاف المتحدث، في تصريح لصحيفة "إل دياريو" الإسبانية، أنه وزملاؤه المغاربة حاولوا استفسار البواب بخصوص هذا القرار، لكنه رفض التعليق عن الموضوع مكتفيا بالقول إن "الإدارة هي المعنية بإعطاء شروحات".

من جانبه، قال أحد أطر هيئة التدريس بمؤسسة "فونتي ألامو" الحكومية إن الطلبة المغاربة الأربعة الممنوعين من ولوج الملهى يمتازون بأخلاق حسنة ويحصلون على معدلات مشرفة، وكانوا يرتادون بدلات أنيقة وربطات عنق، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا أبدا في حالة سكر كما ادعى المدير المسؤول عن النادي الليلي.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن هؤلاء الطلاب المغاربة طالبوا باسترجاع القيمة المالية للتذاكر المحددة في 16 يورو، وهو ما استجابت له إدارة النادي دون إبداء أي اعتراض، مردفة في الآن ذاته أنهم تقدموا بدعوى قضائية لدى فرقة الحرس المدني يشكون فيها تعرضهم للتمييز العنصري على أساس العرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hala2 الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:13
في حقيقة الأمر راه داروا فيكم خير. كون دخلتوا كون بدات ببيرا و كملات ب الويسكي.
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-1
2 - موحا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:14
عندنا الثقة الكاملة في القظاء الإسباني وتعطي الحق إلى الطلبة معنويا وماديا ونطلب من السفارة أن تدخل على الخط حثى لايتكرر مثل هدا
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5
3 - حمودي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:19
يا اما يخليونا ندخلو للملهى الليلي ونسكرو ونتحرشو بالاسبانيات يا اما هوما عنصريين منعوكوم بسبب السمعة السيئة للمغاربة والعرب عامة فكرتوني بالافارقة اللي فالمغرب خصو سكن ويتعالج فابور ويخدم وتتهلا فيه الدولة المغربية ويقراو ولادو فابور ويعاونوه المغاربة وفالاخير يقولك المغاربة عنصريين
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1
4 - قصة واقعية الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:25
سوف أحاول أن اشرح من قصة شخصية وقعت سنة 2008 تقريبا،كنت أتابع دراستي في معهد السياحة في مدينة بإقليم كتالونيا،كان معنا في الصف مدير ملهى ليلي،شاب في الثلاثينات من عمره،في الملهى نفسه كانت زميلات يعملن نهايت الأسبوع،في رأس ألسنة اتجهت أنا وصديق لي مغربي إلى المنطقة التي تعج بالملاهي والمطاعم إلخ،،التقيت بزميلات يعملن في الملهى المدكور،فألحت واحدة على أن أدهب وأعطني تدكرة دو تمن متفع شيء ما حسب ضرف رأس ألسنة،في الباب اوقفنا رجل السيكيرتي وقال لا يمكنكم الدخول ولو معكم تدكرة،بقيت أتكلم معه لحضة أني معي دعوة شخصية ولم يصدقني،حتى بزميلة الصف تأتي وتشرح ولم يدعنا ندخل إلا عندما خرج إلينا المدير بنفسه،وقال لرجل الأمن،هاد صديقي وهو مختلف،فسألته لما، أجاب أن المغاربة يبيعون في الملهى المخدرات من كوكاين وحشيش...من الصعب معرفة الصالح من الطالح،وقال قمنا بجميع التدابير،لكن دائما يجدون الطرق لبيع المنوعات،فكان الحل هو إقصائهم قبل أن تتدخل السلطة ويمكن أن تقفل المحل،أو الملهى يفقد سمعته.أروي قصة لها 10 سنوات،لكي لا يأتيني البعض بالموعضة،أنا مزوج وعندي ولادي)
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5 - ya salam الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:37
la meme chose pour les etudients marocains en 1978 en france; bien que


toutes les boites de nuits en europe sont detenues par des sionistes ; leurs buts est de faire croire que les arabo musulmans sont nuisibles à l'occident... ...
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-5
6 - عزيز الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:45
عندما قرأت العنوان تخيلت العنصرية في التسجيل أو في حضور المحاضرات أو في التداريب أو السكن الجامعي,
وباااااز المغاربة عنصرية في الولوج لملهى ليلي.
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4
7 - لمفضل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:52
ياودي حنا شعب صعيب ومستعصي، نخلق المشاكل والفوضى اينما حلينا، انا شخصيا لم يسبق لي أن تعرضت لمثل هذا الموقف ولكن أتفهم قرار مثل هذه الملاهي والحانات لأن هناك مع الأسف جزء كبير من المغاربة هو السبب بتصرفاته ومعاملاته البعيدة تماما عن الإنسان الحضاري الرزين.
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10
8 - yetreb الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:22
.شيء طبيعي جدا لأنكم تدعون الإسلام وتوريدون الدخول إلى ملهى ليلي وهذا يتناقد مع ثقافتنا ومع ديننا فلهذا ينضرون اليكم نضرة احتقار وتستهلون اكتر من ذالك لأنكم دهبتم من أجل هدف واحد الا وهوى الدراسة
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0
9 - mohamed sh الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:26
والطلبة الصحراويين.لمن سيشكون التمييز العنصري في الجامعات المغربية
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