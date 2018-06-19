24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكولومبي سانشيز يحصل على أول بطاقة حمراء في المونديال
- كولومبيا بعشرة لاعبين تسقط أمام "الساموراي" الياباني في المونديال
- خمس ملاحظات في النقاش الدستوري حول إقالة الملك للحكومة
- ملائكة وحيتان في السماء
- موسم الاصطياف بعين الذياب
مبادرة تونسية ترشح الدول المغاربية لاحتضان مونديال 2030 (5.00)
أولياء تلاميذ يشْكون فرض المدارس الخاصة رسوم شهر يونيو (5.00)
- "المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب - (160)
- هاري كين يذيق "نسور تونس" هزيمة مريرة في "المونديال" - (90)
- نواب "يستغلون" انشغال المغاربة بـ"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة - (74)
- منع تونسي يجعل مغاربة عالقين في مطار هواري بومدين الجزائري - (70)
- يتيم: لا وجود لاعتداءات جنسية ضد "مغربيات الفراولة" بإسبانيا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طلبة مغاربة يشكون التمييز العنصري بإسبانيا
مُنع أربعة طلبة مغاربة من حضور حفل لنهاية السنة الدراسية أقيم بالملهى الليلي "Trips" الواقع بالمنطقة الساحلية لمدينة مورسيا الإسبانية بسبب انتمائهم العرقي؛ الأمر الذي خلف استياء كبيرا في صفوف زملائهم في الفصل والأطر التربوية العاملة بالمؤسسة التعليمية التي يتابعون فيها دراستهم.
وقال أحد المتضررين إنهم قاموا بشراء تذاكر حضور الحفل المقام بالفضاء الترفيهي المذكور، لكنهم تفاجؤوا بحرمانهم من الدخول لكونهم يحملون الجنسية المغربية، مضيفا أن الإدارة المسؤولة عن الملهى رفضت إعطاء توضيحات بشأن هذا المنع الذي جاء في آخر لحظة، دون حتى الاطلاع على وثائق هوياتهم.
وأضاف المتحدث، في تصريح لصحيفة "إل دياريو" الإسبانية، أنه وزملاؤه المغاربة حاولوا استفسار البواب بخصوص هذا القرار، لكنه رفض التعليق عن الموضوع مكتفيا بالقول إن "الإدارة هي المعنية بإعطاء شروحات".
من جانبه، قال أحد أطر هيئة التدريس بمؤسسة "فونتي ألامو" الحكومية إن الطلبة المغاربة الأربعة الممنوعين من ولوج الملهى يمتازون بأخلاق حسنة ويحصلون على معدلات مشرفة، وكانوا يرتادون بدلات أنيقة وربطات عنق، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا أبدا في حالة سكر كما ادعى المدير المسؤول عن النادي الليلي.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن هؤلاء الطلاب المغاربة طالبوا باسترجاع القيمة المالية للتذاكر المحددة في 16 يورو، وهو ما استجابت له إدارة النادي دون إبداء أي اعتراض، مردفة في الآن ذاته أنهم تقدموا بدعوى قضائية لدى فرقة الحرس المدني يشكون فيها تعرضهم للتمييز العنصري على أساس العرق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
toutes les boites de nuits en europe sont detenues par des sionistes ; leurs buts est de faire croire que les arabo musulmans sont nuisibles à l'occident... ...
وباااااز المغاربة عنصرية في الولوج لملهى ليلي.