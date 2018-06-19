طلبة مغاربة يشكون التمييز العنصري بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

مُنع أربعة طلبة مغاربة من حضور حفل لنهاية السنة الدراسية أقيم بالملهى الليلي "Trips" الواقع بالمنطقة الساحلية لمدينة مورسيا الإسبانية بسبب انتمائهم العرقي؛ الأمر الذي خلف استياء كبيرا في صفوف زملائهم في الفصل والأطر التربوية العاملة بالمؤسسة التعليمية التي يتابعون فيها دراستهم.

وقال أحد المتضررين إنهم قاموا بشراء تذاكر حضور الحفل المقام بالفضاء الترفيهي المذكور، لكنهم تفاجؤوا بحرمانهم من الدخول لكونهم يحملون الجنسية المغربية، مضيفا أن الإدارة المسؤولة عن الملهى رفضت إعطاء توضيحات بشأن هذا المنع الذي جاء في آخر لحظة، دون حتى الاطلاع على وثائق هوياتهم.

وأضاف المتحدث، في تصريح لصحيفة "إل دياريو" الإسبانية، أنه وزملاؤه المغاربة حاولوا استفسار البواب بخصوص هذا القرار، لكنه رفض التعليق عن الموضوع مكتفيا بالقول إن "الإدارة هي المعنية بإعطاء شروحات".

من جانبه، قال أحد أطر هيئة التدريس بمؤسسة "فونتي ألامو" الحكومية إن الطلبة المغاربة الأربعة الممنوعين من ولوج الملهى يمتازون بأخلاق حسنة ويحصلون على معدلات مشرفة، وكانوا يرتادون بدلات أنيقة وربطات عنق، مشيرا إلى أنهم لم يكونوا أبدا في حالة سكر كما ادعى المدير المسؤول عن النادي الليلي.

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن هؤلاء الطلاب المغاربة طالبوا باسترجاع القيمة المالية للتذاكر المحددة في 16 يورو، وهو ما استجابت له إدارة النادي دون إبداء أي اعتراض، مردفة في الآن ذاته أنهم تقدموا بدعوى قضائية لدى فرقة الحرس المدني يشكون فيها تعرضهم للتمييز العنصري على أساس العرق.