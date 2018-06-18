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الرئيسية | حوادث | توقيف نقابي يعمل بشركة للنظافة في العرائش

توقيف نقابي يعمل بشركة للنظافة في العرائش

توقيف نقابي يعمل بشركة للنظافة في العرائش
هسبريس من العرائش
الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:25

أقدمت مصالح الأمن بمدينة العرائش على توقيف نقابي بمكتب عمال ومستخدمي شركة "هينكول" المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع التطهير الصلب بجماعة العرائش، على خلفية شكاية وضعها مشغله تتهمه بتحريض العمال على الإضراب والامتناع عن العمل.

وتعرف شركة "هينكول" احتقانا تصعيديا بين عمالها بسبب نقل إحدى الشاحنات وعدد من الآليات للاشتغال بها في جماعة "كزناية"، التابعة لعمالة طنجة أصيلة، بعدما تحصلت الشركة المذكورة على حق تدبير قطاع النظافة بهذه الجماعة لمدة سبع سنوات. مما أثر سلبا على تدبير المرفق العام بمدينة العرائش نتيجة ضعف وسائل وإمكانيات العمل.

وفي اتصال هاتفي، أكد أحد مسؤولي نقابة الاتحاد المغربي للشغل صحة واقعة الاعتقال، مفيدا بعقد جمع عام استثنائي لعمال النقابة من أجل متابعة التطورات واتخاذ عدد من الخطوات النضالية ضدا على هذا الإجراء التعسفي، الذي اعتبره مصدرنا مسا بالحقوق النقابية التي يضمنها الدستور وقانون الشغل.

وأكد أحد مستشاري المجلس الجماعي لمدينة العرائش تردي الوضع البيئي بالمدينة نتيجة توقف خدمات الكناسة التي كانت تهم أهم شوارع المدينة وانتشار الروائح الكريهة التي تخلفها "الليكسيفيا"، أو عصارة النفايات، المتسربة من شاحنة جمع الأزبال أو المتبقية في حاويات القمامة، رغم أن الجماعة تقوم بدفع مبالغ مهمة للشركة المكلفة بتدبير القطاع تناهز مليارين وأربعمائة مليون سنتيم.

وما تزال ساكنة تجزئة المنار 2 بالمدينة تعاني من مضاعفات مطرح النفايات الوحيد الذي يتواجد وسط السكان، والذي أدى إلى تفشي أمراض جلدية خطيرة في صفوف الأطفال وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة، علما أن مصالح عمالة العرائش تعدهم بإغلاق المطرح المذكور فور الانتهاء من تشييد المطرح الإقليمي الموحد الذي ما زالت أشغاله متوقفة منذ سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مقاطعون الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:19
تحية نضالية لجميع العمال المغاربة ، والله في عونهم ،
أما النقابيون الله يهديهم يتسببون في قطع الأرزاق ،
الله يهدي ماخلق
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9
2 - karim الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:24
لاتقة في النقبيين يستغلون مشاكل العمال من أجل مصالحهم الترقية و السليت و العطل و الغياب المستمر ٠
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9
3 - هذا الاضراب لا يخدم السكان الاثنين 18 يونيو 2018 - 23:32
كل المجالات والقطاعات يجوز فيها الاضراب الا قطاع النظافة فلا يجوز لاحد ان يحرض العمال عن الاضراب عن العمل ، تصور لو ان العمال لبوا نداء هذا البرلماني فستتعفن المدن وتنتشر الامراض الفتاكة بسبب الازبال المتراكمة ولهذا فقد استبشرنا خيرا باعتقال هذا النقابي المحرض، الامر هنا شبيه بمن يحرض على عدم دفن الميت، الشركة التي تحتج عليها يانقابي ليست هي من يدفع رواتب رجال النظافة، الشعب هو من يدفع لهم هذه الرواتب على شكل ضرائب النظافة التي تؤدى كل عام ابتداء من 31 مارس الى غاية 31 ماي والتحريض على الاضراب هو تحريض على الشعب.
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