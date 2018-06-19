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الرئيسية | حوادث | الدرك يحقق في "تعذيب" أب لطفله ضواحي تازة

الدرك يحقق في "تعذيب" أب لطفله ضواحي تازة

الدرك يحقق في "تعذيب" أب لطفله ضواحي تازة
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:15

باشرت عناصر الدرك الملكي لواد أمليل، ضواحي تازة، التحقيق في قضية تعريض أب لطفله البالغ من العمر سبع سنوات للتعذيب، بمنزله الكائن بدوار القصبة التابع لجماعة بوحلو بإقليم تازة.

وبحسب ما أوردته نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش اولادي"، في تصريح لهسبريس، التي دخلت جمعيتها على خط هذه القضية، أنها وقفت، اليوم، على الحالة الصحية للطفل، الذي يرقد منذ يومين بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، مبرزة أنه يعاني من عدة كدمات في مختلف أنحاء جسمه ولا يتحرك إلا بصعوبة.

وأكدت الناشطة الجمعوية في مجال حقوق الطفل، التي تقدمت بشكاية مباشرة في الموضوع إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، أنه بحسب ما استقته من معطيات من عين المكان، فإن الأب عمد إلى تعريض ابنه (ع. ع) لتعذيب وحشي بعد تكبيله، قبل أن يحاول إحراقه داخل فرن تقليدي، مشيرة إلى أن الطفل تم نقله، جراء تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لهذا الاعتداء، عبر سيارة تابعة لمصالح الوقاية المدنية إلى المستشفى بعد تلقيها طلبا للتدخل من طرف عون سلطة بالمنطقة.

وأبرزت أديب أن الأب (ع. ح) دأب على تعريض ابنه للتعذيب والعنف الجسدي المبالغ فيه، وطالبت بمعاقبته، مفيدة بأنه من ذوي السوابق القضائية، مشيرة إلى أن الطفل في حاجة إلى الحماية، خصوصا بعد مغادرة أمه بيت الزوجية بسبب ما وصفته المتحدثة ذاتها بسادية زوجها في تعامله مع أبنائه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد السلام اطراشلي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:34
حاشى أن يكون هذا أب أو يحضي بصفة أب. هذا وحش هائج يجب الاحتياط منه لسي على مستوى أسرته وإنما على العموم.
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36
2 - مغربي مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:34
لا حول ولا قوة الا بالله، هذا حيوان ماشي اب، ارجو من الجريدة ان تتاكد واش هذا ابنه او ربيبه، لانه لايمكن لاب ان يفعل بفلذة كبده هذا،اللهم استرنا يارب.
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24
3 - امين الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:34
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِينا (58)"
واعلم ان اذية الصغير اعظم عند الله .
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23
4 - Samki الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:45
لو علم هذا الاب مدى تاثير تعنيفه لابنه على مصار حياته و مستقبله لما قام بذالك الفعل الحقير.
انسان متخلف وفاشل يصب جام غضبه على اقرب الناس اليه..ابناءه و زوجته.
حسبي الله ونعم الوكيل
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5
5 - ناجز الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:46
العدوان البنيوي موجود للاسف في المجتمع المغربي ويظهر تارة في شكل فعل عنيف ضد المراة والطفل في مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري ويستهتر بحقوق الانسان.
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3
6 - من بلقصيري الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:48
لاحول و لا قوة الا بالله.اش هدا الأبوة.وجب عرض الاب على طبيب نفساني.و بعدها متابعته ان تبين أنه لا يعاني من أي مرض.ثم تسليم الابن لامه التي غادرت بيت الزوجية .و مواكبة الطفل عن قرب حتى تتحسن صحته و يتعافى.
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