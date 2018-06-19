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كُتّاب وآراء
الدرك يحقق في "تعذيب" أب لطفله ضواحي تازة
باشرت عناصر الدرك الملكي لواد أمليل، ضواحي تازة، التحقيق في قضية تعريض أب لطفله البالغ من العمر سبع سنوات للتعذيب، بمنزله الكائن بدوار القصبة التابع لجماعة بوحلو بإقليم تازة.
وبحسب ما أوردته نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش اولادي"، في تصريح لهسبريس، التي دخلت جمعيتها على خط هذه القضية، أنها وقفت، اليوم، على الحالة الصحية للطفل، الذي يرقد منذ يومين بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، مبرزة أنه يعاني من عدة كدمات في مختلف أنحاء جسمه ولا يتحرك إلا بصعوبة.
وأكدت الناشطة الجمعوية في مجال حقوق الطفل، التي تقدمت بشكاية مباشرة في الموضوع إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، أنه بحسب ما استقته من معطيات من عين المكان، فإن الأب عمد إلى تعريض ابنه (ع. ع) لتعذيب وحشي بعد تكبيله، قبل أن يحاول إحراقه داخل فرن تقليدي، مشيرة إلى أن الطفل تم نقله، جراء تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لهذا الاعتداء، عبر سيارة تابعة لمصالح الوقاية المدنية إلى المستشفى بعد تلقيها طلبا للتدخل من طرف عون سلطة بالمنطقة.
وأبرزت أديب أن الأب (ع. ح) دأب على تعريض ابنه للتعذيب والعنف الجسدي المبالغ فيه، وطالبت بمعاقبته، مفيدة بأنه من ذوي السوابق القضائية، مشيرة إلى أن الطفل في حاجة إلى الحماية، خصوصا بعد مغادرة أمه بيت الزوجية بسبب ما وصفته المتحدثة ذاتها بسادية زوجها في تعامله مع أبنائه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
واعلم ان اذية الصغير اعظم عند الله .
انسان متخلف وفاشل يصب جام غضبه على اقرب الناس اليه..ابناءه و زوجته.
حسبي الله ونعم الوكيل