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كُتّاب وآراء
مدير مدرسة يتحرش جنسيا بتلميذات وأستاذات
قامت لجنة تحقيق تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بإقليم العرائش بزيارة إلى مؤسسة ابتدائية، على خلفية شكايات تم إرسالها من طرف أساتذة يشتغلون بالمؤسسة ذاتها يتهمون فيها المدير بكونه يتحرش بالتلميذات بشكل فاضح، إضافة إلى تحرشه اللفظي وعبر اللمس ببعض الأستاذات.
وقد عقد أعضاء من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، جلسة مطولة مع المدير الإقليمي من أجل اطلاعه على معطيات مفصلة مرتبطة بالقضية، مع مشاهدة تسجيلات فيديو لتلميذات يعترفن فيها بوقائع التحرش بهن من طرف مدير المؤسسة.
وتقوم بعض الأطراف بالضغط على المدير الإقليمي وعلى عدد من الأساتذة من أجل التسوية الودية للملف، بحجة أن مدير المدرسة الابتدائية مقبل على التقاعد النسبي.
وقد سبق للمسؤول التربوي ذاته أن تورط في عدد من القضايا المشابهة عندما كان يعما أستاذا بجماعة العوامرة، ومديرا بجماعة ريصانة الشمالية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق من طرف المديرية، تصر بعض الأطراف الحقوقية على ضرورة التأكد من صحة هذه الأفعال، واتخاذ كافة القرارات الإدارية لمعاقبة الفاعل في حال ثبوتها وزجر مثل هذه السلوكيات المشينة في حق الأسرة التعليمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الفكرة ليست غريبة بل هي موجودة في عدد كبير من الدول و اهمها امريكا منذ نشوء قانون Megan's Law الذي يفرض على الشرطة نشر كل المعلومات الخاصة بمجرمي الاعتداءات الجنسية.
طبعا هي اضغاث احلام بعيدة عن الحقيقة لأننا في دولة اقطاعية بامتياز و لكن الشعب الذي اهان اخنوش و اذله قادر على ذلك.
#مقاطعون #قانون_ميغن_في_المغرب