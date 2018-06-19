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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يوقف 15 شخصا بعد عيد الفطر

أمن مراكش يوقف 15 شخصا بعد عيد الفطر

أمن مراكش يوقف 15 شخصا بعد عيد الفطر
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 08:05

أوقفت مصالح الأمن العمومي التابعة للمنطقة الأمنية المدينة جليز بمراكش، خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر، 15 مشتبها فيهم من أجل ضلوعهم في أعمال السرقة، بعد ضبطهم متلبسين بهذا الفعل الجرمي.

وأوضح مصدر أمني مسؤول لهسبريس أن الموقوفين المذكورين تمت إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث، تحث إشراف النيابة العامة المختصة، وتقديمهم أمام أنظار العدالة.

وأضاف المصدر نفسه أن هذه التدخلات تأتي في إطار الاستراتيجية الأمنية المتبعة من قبل ولاية أمن مراكش المرتكزة أساسا على مبدأ الاستباقية لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، والسرقات بشكل خاص.

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