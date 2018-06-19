24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- بدائل الحكومة الملتحية
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- تطوير مركز أبحاث لكشف الغوامض الفيزيائية
- مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم
مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)
رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان (5.00)
"الساعة الجديدة" تربك الامتحانات .. وخبير يحذر من اضطرابات (5.00)
- "المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب - (145)
- رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان - (93)
- هاري كين يذيق "نسور تونس" هزيمة مريرة في "المونديال" - (84)
- فجر: اللاعبون البرتغاليون "بشر مثلنا" يملكون قدمين وساقين - (80)
- نواب "يستغلون" انشغال المغاربة بـ"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الرشوة تجر رقيبا بالوقاية المدنية إلى السجن
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، الاثنين، في حق "ف. م"، رقيب أول بثكنة الوقاية المدنية بالمدينة نفسها، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغي 3000 درهم و6150 درهما والهاتف النقال لمن له الحق فيه.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي القضاة المسؤولين عن الخط الأخضر، الذي خصصته وزارة العدل للمواطنين من أجل التبليغ عن جرائم الرشوة، نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، اتصالا هاتفيا من مواطن يتهم رقيبا أول بالوقاية المدنية بمدينة أسفي بابتزازه مقابل منحه رخصة بناء.
وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، وضع كمين محكم لعنصر الوقاية المدنية، الذي يمثل مؤسسته داخل اللجنة الإقليمية الخاصة بمنح تراخيص البناء، وألقي عليه القبض بممر محاذ للثكنة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 3 آلاف درهم، من طرف عناصر الشرطة القضائية، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية.