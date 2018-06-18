غرق قاصر في بحيرة سد المسيرة ناحية البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

فارقت تلميذة قاصر الحياة مساء اليوم الاثنين بعدما غرقت في بحيرة سد المسيرة بالنفوذ الترابي لجماعة وقيادة دار الشافعي، دائرة البروج إقليم سطات.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مكان الحادث فإن الهالكة "أ، ر"، المزدادة سنة 2004، والتي تنحدر من حي الملاّلية شرق مدينة البروج، حلّت بدوار أولاد سي مسعود بجماعة دار الشافعي رفقة بعض أقربائها من أجل الاستمتاع بمنظر بحيرة سد المسيرة، وحاولت أن تسترجع بعض أغراضها التي سقطت في غفلة منها في البحيرة، إلا أنها غرقت وفارقت الحياة، وسط صدمة مرافقيها.

وانتقل إلى مكان الحادث ممثل عن السلطة المحلية بقيادة دار الشافعي دائرة البروج، وأفراد من الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد فريحة سد المسيرة، أشرفوا على انتشال جثة القاصر من قبل بعض سكان منطقة أولاد سي مسعود.

وبعد معاينة جثة الطفلة من قبل عناصر الضابطة القضائية، جرى توجيهها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بسطات، قصد التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث القضائي المفتوح لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.