24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:45
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس بوتين والهجرة الفرنكوفونية غير الشرعية!
- بدائل الحكومة الملتحية
- تأثير الشّعر الأندلسيّ في فِيثِينْطِي ألِكْسَنْدرِي
- تطوير مركز أبحاث لكشف الغوامض الفيزيائية
- مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم
مؤتمر يحوِّل مراكش إلى وجهة للمحتجين ضد خوصصة التعليم (5.00)
رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان (5.00)
"الساعة الجديدة" تربك الامتحانات .. وخبير يحذر من اضطرابات (5.00)
- "المراعي" السعودية تستعد لإطلاق سلسلة إنتاج الحليب في المغرب - (145)
- رؤساء ومنتخبون يفضلون "متعة المونديال" على مشاكل السكان - (93)
- هاري كين يذيق "نسور تونس" هزيمة مريرة في "المونديال" - (84)
- فجر: اللاعبون البرتغاليون "بشر مثلنا" يملكون قدمين وساقين - (80)
- نواب "يستغلون" انشغال المغاربة بـ"المونديال" لإحياء معاشاتهم الميتة - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"شيرا وكوكايين" يورّطان شخصين في خريبكة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف شخصين من أجل الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن أحد المشتبه فيهما من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات؛ وتمّ توقيفهما بسبب نشاطهما في ترويج مخدري الكوكايين والشيرا.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها مكنت من حجز كمية تقدر بحوالي 9 غرامات من مخدر الكوكايين، و6 غرامات من مخدر الشيرا.
وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل متابعتهما كل حسب المنسوب إليه.