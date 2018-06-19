​"شيرا وكوكايين" يورّطان شخصين في خريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف شخصين من أجل الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن أحد المشتبه فيهما من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات؛ وتمّ توقيفهما بسبب نشاطهما في ترويج مخدري الكوكايين والشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها مكنت من حجز كمية تقدر بحوالي 9 غرامات من مخدر الكوكايين، و6 غرامات من مخدر الشيرا.

وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل متابعتهما كل حسب المنسوب إليه.