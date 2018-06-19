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الرئيسية | حوادث | ​"شيرا وكوكايين" يورّطان شخصين في خريبكة

​"شيرا وكوكايين" يورّطان شخصين في خريبكة

​"شيرا وكوكايين" يورّطان شخصين في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 00:25

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة من توقيف شخصين من أجل الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن أحد المشتبه فيهما من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات؛ وتمّ توقيفهما بسبب نشاطهما في ترويج مخدري الكوكايين والشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية ذاتها مكنت من حجز كمية تقدر بحوالي 9 غرامات من مخدر الكوكايين، و6 غرامات من مخدر الشيرا.

وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل متابعتهما كل حسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - القرع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:14
كما نلتمس أيضا من الشرطة القضائية بخريبكة إيقاف مروجي الماحيا الذين يتواجدون بكثرة بالجوطية انتاع البريك واللصوص المحيطين بها وبعض الأحياء الأخرى بحي السلام والفتح وحي الانبعاث.
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2 - سموني ما شئتم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 01:14
يجب تشديد العقوبة على بائع الكوكاكيين اكثر من بائع الشيرا لان هذان المخدران متناقضان فيما بينهما فالكوكايين تكسب متعاطيها شجاعة نادرة تدفعه الى الاعتداء على الناس والسرقة بينما الشيرا تشل حركته وتنخر قواه وتجعله ينام ولا يقوى على الاعتداء على احد ولذالك تنفرد الكوكايين بلقب المخدرات القوية والشيرا لا لقب لها
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