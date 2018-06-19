رصاص بالقنيطرة لإيقاف أفراد شبكة إجرامية‎

هسبريس من الرباط

وجد أمنيّ تابع لفرقة الدراجين بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نفسه مضطرا لاستخدام سلاحه الوظيفي لإيقاف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيهم، الذين كانوا على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، "قاموا بارتكاب سرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، كما عرضوا حياة عناصر الشرطة وسلامة المواطنين لخطر جدي ووشيك، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي، حيث أصاب أحد المشتبه فيهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية بهذه المؤسسة الاستشفائية".

وقد أفضى استخدام الشرطي للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، إلى إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب عمليات السرقة، فضلا عن حجز حقائب يدوية ومنقولات شخصية متحصلة من عمليات السرقة.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما جرى الاستماع إلى عدة ضحايا لهذه الأفعال الإجرامية المرتكبة، بينما تتواصل إجراءات البحث والتحري لإيقاف المساهمين الآخرين والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.