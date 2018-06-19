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الرئيسية | حوادث | رصاص بالقنيطرة لإيقاف أفراد شبكة إجرامية‎

رصاص بالقنيطرة لإيقاف أفراد شبكة إجرامية‎

رصاص بالقنيطرة لإيقاف أفراد شبكة إجرامية‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 10:56

وجد أمنيّ تابع لفرقة الدراجين بولاية أمن القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نفسه مضطرا لاستخدام سلاحه الوظيفي لإيقاف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المشتبه فيهم، الذين كانوا على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، "قاموا بارتكاب سرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، كما عرضوا حياة عناصر الشرطة وسلامة المواطنين لخطر جدي ووشيك، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي، حيث أصاب أحد المشتبه فيهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل أن توافيه المنية بهذه المؤسسة الاستشفائية".

وقد أفضى استخدام الشرطي للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، إلى إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين وحجز السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب عمليات السرقة، فضلا عن حجز حقائب يدوية ومنقولات شخصية متحصلة من عمليات السرقة.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما جرى الاستماع إلى عدة ضحايا لهذه الأفعال الإجرامية المرتكبة، بينما تتواصل إجراءات البحث والتحري لإيقاف المساهمين الآخرين والكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رصاص حي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:34
الله إخليكم أ الشرطة رصاصة تجي فراس ديريكت . ماشي شفار هاز معه سيف وناوي إقتل بيه ولا يدير ليك عاهة مستديمة . وفلاخر ملي يتشد يتحكم بعامين ولا قل ويخرج باقي بالعفو.
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23
2 - شكرا لرجال الامن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:37
الله يخلي لينا البوليس
و يدوم عينا نعمة الامن و الامان
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18
3 - ماروكي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:40
يجب قتل مثل هؤلاء المجرمين....كما يجب اعادة النظر في القانون الجنائي ويجب ان يراعي ظروف الضحايا ومتابعة الاشخاص بالحق العام حتى في الجنح وليس فقط في ارتكاب الجنايات لان من يضع القانون جالس في بيت فخم ولا يعرف ما يجري من اجرام ضد باقي فئات المجتمع
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21
4 - ولد البلاد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:41
السلام عليكم و رحمة الله
أنا أؤيد دائما إستخدام السلاح في مواجهة قطاع الطرق هؤلاء الذين يقضون مضجع المغاربة و يجعلوننا نفتقد نعمة الأمن و الأمان.
من الضروري أن تتأكد الضابطة القضائية من ملابسات أي حادث مماثل, لاكن العنف في بعض المستويات يكون هو الحل الأوحد و المتاح

اللهم إحمي أهل بلدنا المغرب وكل بلدان الموحدين المسلمين
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15
5 - mouna الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:42
ا لسلام كليكم كان يجب قتلهم جميعا . احتراماتي للامن الوطني. انا ايظا تعرظت للسرقة في رمضان
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