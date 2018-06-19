"أجودان" ينتحر برصاص سلاحه الوظيفي في برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، صباح اليوم الثلاثاء، جميع مصالحها بعد العثور على "أجودان" منتحرا بسلاحه الوظيفي بمخزن الأسلحة بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي ببرشيد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ب، خ" كان يشغل قيد حياته نائب رئيس المركز القضائي بسرية برشيد، حيث أطلق الرصاص على نفسه في ظروف غامضة بمستودع الأسلحة بالمؤسسة الأمنية ذاتها.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث عرف انتقال كبار مسؤولي الدرك بالجهة والإقليم وباقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها وممثل عن السلطات المحلية والإقليمية ببرشيد وعناصر من التشخيص القضائي، حيث ضرب طوق مشدّد على مقر سرية برشيد، في انتظار وصول الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.

وما زالت الأسباب التي أدت إلى إطلاق مساعد قائد المركز القضائي ببرشيد الرصاص على نفسه مجهولة إلى حدود الآن، في انتظار نتائج الأبحاث والتحريات التي لا تزال تباشر بشأنها الجهات المعنية، وكذا إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي لمعرفة ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصّة.