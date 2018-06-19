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كُتّاب وآراء
"أجودان" ينتحر برصاص سلاحه الوظيفي في برشيد
استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، صباح اليوم الثلاثاء، جميع مصالحها بعد العثور على "أجودان" منتحرا بسلاحه الوظيفي بمخزن الأسلحة بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي ببرشيد.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ب، خ" كان يشغل قيد حياته نائب رئيس المركز القضائي بسرية برشيد، حيث أطلق الرصاص على نفسه في ظروف غامضة بمستودع الأسلحة بالمؤسسة الأمنية ذاتها.
وزادت المصادر نفسها أن الحادث عرف انتقال كبار مسؤولي الدرك بالجهة والإقليم وباقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها وممثل عن السلطات المحلية والإقليمية ببرشيد وعناصر من التشخيص القضائي، حيث ضرب طوق مشدّد على مقر سرية برشيد، في انتظار وصول الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
وما زالت الأسباب التي أدت إلى إطلاق مساعد قائد المركز القضائي ببرشيد الرصاص على نفسه مجهولة إلى حدود الآن، في انتظار نتائج الأبحاث والتحريات التي لا تزال تباشر بشأنها الجهات المعنية، وكذا إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي لمعرفة ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصّة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
هذه المدينة تعيش تحت رحمة الفساد و المفسدين في جميع القطاعات و تشهد "كسادا ثقافيا" لا مثيل له و فوضى عارمة و فساد لا يتصور في جميع المجالات..
كل من تناوب على المجلس الجماعي للمدينة دارو لاباس و أصبحوا من الأغنياء بينما يعيش المواطن جميع أنواع المشاكل ..
أنشري يا هسبريس أرجوك فهذه حقيقة و ليست افتراءات
الانتحار هو ارقى مرحلة لليأس حيث لا يتحكم العقل في الجسد.
الله استرنا.