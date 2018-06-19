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الرئيسية | حوادث | "أجودان" ينتحر برصاص سلاحه الوظيفي في برشيد

"أجودان" ينتحر برصاص سلاحه الوظيفي في برشيد

"أجودان" ينتحر برصاص سلاحه الوظيفي في برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 14:49

استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، صباح اليوم الثلاثاء، جميع مصالحها بعد العثور على "أجودان" منتحرا بسلاحه الوظيفي بمخزن الأسلحة بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي ببرشيد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك "ب، خ" كان يشغل قيد حياته نائب رئيس المركز القضائي بسرية برشيد، حيث أطلق الرصاص على نفسه في ظروف غامضة بمستودع الأسلحة بالمؤسسة الأمنية ذاتها.

وزادت المصادر نفسها أن الحادث عرف انتقال كبار مسؤولي الدرك بالجهة والإقليم وباقي المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها وممثل عن السلطات المحلية والإقليمية ببرشيد وعناصر من التشخيص القضائي، حيث ضرب طوق مشدّد على مقر سرية برشيد، في انتظار وصول الفرقة الوطنية للأبحاث التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.

وما زالت الأسباب التي أدت إلى إطلاق مساعد قائد المركز القضائي ببرشيد الرصاص على نفسه مجهولة إلى حدود الآن، في انتظار نتائج الأبحاث والتحريات التي لا تزال تباشر بشأنها الجهات المعنية، وكذا إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي لمعرفة ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصّة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الحياة حق الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:07
إلى متى سنبقى نسمع عن انتحار حاملي السلاح أما آن الأوان لأن يستفيدوا من فحص دوري عند أخصائي نفسي؟
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9
2 - هاشمي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:08
الله يرحمه كان راجل مزيان . لله ما أعطى و لله ما اخذ
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21
3 - simo soussi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:08
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي القدير. ضغوطات العمل و المشاكل التي يتخبط فيها عناصر هدا القطاع لا حدود لها . الله ارحموا فهاد العواشر
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24
4 - موحا الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:10
أن لله وأن اليه راجعون خبر محزن خاصة للعائلة والي الدرك الملكي احر التعازي ونتمنى من الله أن يحمي وطننا العزيز من هده الظهيرة الغربية
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10
5 - مسلم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:12
لا حول ولا قوة الا بالله البعد على الله وضعف الايمان بالله عز وجل هذه هي العواقب مهما تكن المشاكل والاسباب تبقى الروح اعز ما اعطنا الله عز وجل و الله وحده هو من ياخدها
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11
6 - مريم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:15
قد يكون اطلق النار على نفسه خطأ على كل حال نسأل الله أن يغفر له و يتجاوز عنه
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11
7 - ويسخديجة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:17
الله أعلم بما وقع الله يرحمو و يصبر عائلته الصغيرة و الكبيرة و الله يحسن خاتمتنا
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8
8 - برشيدي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:18
برشيد مدينة صغيرة محاينها كبار.. احنا واقيلا رقم جوج فالانتحارات من بعد شفشاون ! و كاين علاش.. مؤخرا ألغى صاحب الجلالة زيارته للمدينة و التي يزرها منذ توليه العرش.. و لا أحد يعرف السبب..
هذه المدينة تعيش تحت رحمة الفساد و المفسدين في جميع القطاعات و تشهد "كسادا ثقافيا" لا مثيل له و فوضى عارمة و فساد لا يتصور في جميع المجالات..
كل من تناوب على المجلس الجماعي للمدينة دارو لاباس و أصبحوا من الأغنياء بينما يعيش المواطن جميع أنواع المشاكل ..
أنشري يا هسبريس أرجوك فهذه حقيقة و ليست افتراءات
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0
9 - MATADOR الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:23
الله اعلم به و بحاله وبملابسات انتحاره الله يرحمه مابقى مايعجب مع ضغوطات الحياة الرهيبة
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2
10 - LAWARIS الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:25
ربما انه كان مصابا بمرض نفسي او عقدة اوديب فوفر على نفسه عناء الحياة رحمه الله سره ذهب معه .
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-1
11 - نتائج مافيا العقار الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:28
ما معنى الانتحار؟
الانتحار هو ارقى مرحلة لليأس حيث لا يتحكم العقل في الجسد.
الله استرنا.
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12 - simo الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:30
رحمه الله. اظن السبب مادي . راتبه لا يتعدى 5000 درهم.
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