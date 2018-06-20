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حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
لقي 18 شخصا حتفهم، وأصيب 2009 آخرون بجروح، إصابة 109 منهم بليغة، في 1438 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 من يونيو 2018.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، فإن مصالح الأمن قامت بتسجيل 24 ألف و73 مخالفة، وأنجزت 7390 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 16 ألف و683 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 3 ملايين و532 ألفا و700 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3431 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 3881 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 78 مركبة.