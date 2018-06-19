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- الغش يقود تلميذا إلى ارتكاب جريمة قتل بالقلعة
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كُتّاب وآراء
الغش يقود تلميذا إلى ارتكاب جريمة قتل بالقلعة
لفظ تلميذ بالمستوى الثانوي الإعدادي أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لطعنة سكين وجهها إليه مترشح آخر للامتحان الإشهادي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعتدي انهال على زميله بمركز الامتحان بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري بمدينة قلعة السراغنة ليصيبه إصابة بالغة في عنقه؛ وهو ما استدعى نقل الضحية إلى مستشفى السلامة لتلقي العلاجات الأولية، التي لم تنفع في إنقاذ حياته لتوافيه المنية بمستعجلات المرفق الصحي سالف الذكر.
وأضافت المصادر نفسها أن الضحية رفض قيد حياته تقديم المساعدة للمعتدي خلال امتحان مادة الفرنسية الخاص بالامتحان الجهوي لنيل شهادة الدروس الإعدادية؛ وهو ما دفع الأخير إلى الاعتداء على الأول بطعنات قاتلة مباشرة بعد انتهائهما منه وخروجها إلى فترة الاستراحة.
وفور توصل مسؤولي المصالح الأمنية ومديرية وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية بإشعار في الموضوع، انتقلوا جميعا إلى المؤسسة التعليمية المذكورة، وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على الجاني، وقد أودعت جثة التلميذ بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
و غادي يدخلو شي وحدين يعتذرولو و يطالبو بتخفيف العقوبة على هاد المجرم
من الطبيعة أتينا وإليها سنعود
وجب علينا القضاء على أمثال هذا التلميذ بأي وسيلة ليصبح ذو منفعة كيفما كان طريقها
القاتل من نموذج التلاميذ المتهاونين الذين يحضرون الى المؤسسات التعليمية من اجل ارضاء اولياء امورهم فقط . لا غرض لهم في الدراسة وبالتالي يشكلون خطورة على زملائهم في الفصل وحتى على المدرس .
اللهم الطف بنا
من المسؤل عن ولوج مثل هؤلاء المجرمين إلى المؤسسات التعليمية؟
اقصى العقوبات و اعلانها للعموم .
وضعنا معايير لاموضوعية للنجاح و صدقنا و ساهمت النظام في ترسيخ ذلك الفكر كونه يخدم مصالحه. ثم وقع الآباء في الفخ فضغطوا على أبنائهم وفضل كثير منهم النتيجة (النقطة) على العلم والمعرفة فكانت النتيجة دعوات إلى الغاية تبرر الوسيلة و ابتكارات لطرق جديدة في الغش ثم الإيمان بالحق في الغش و انتظروا الأسوأ.
نسأل الله أن يرحمنا.
إنها نتيجة التربية التي تخلى عنها معظم الآباء والأمهات . فعلا لقد تنازل الآباء والأمهات عن التربية المنزلية المتمثلة في احترام الآخر ومحبة الخير له والإلتزام بالدين الحنيف. وتركوا الشارع ليقوم بدوره في زرع الحقد على الآخر وحب الذات والبعد عن الدين واتباع الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا الحارة لأسرة المغدور رحمة الله عليه ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ويدخله الجنة. آمين.
رسالة للآباء : ربوا أولادكم والله الذي لا إله إلا هو إنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة.
الشباب لي طالع تبارك الله حتى هو ماكيخاف من والو و ماعندو رادع.....كلشي سايب فهاد المجتمع دلويل
الناس يبدلون كل مافي جهدهم على أن يتعلم الطفل لكن للئسف المدريس تعطينا أخطر المجرمين
تلميذ مجتهد تفانى ابويه في تعليمه و تربيته
يقتل على يد مجرم يدخل إلى الإمتحان بالأسلحة البيضاء
اللهم ارزق اهله الصبر و لو ان الفاجعة كبيرة جدا
لا شيء يدل على التقدّم، ردائة المنضومة التربوية وجهل و غباء ولا مسؤولية المعلّم. تركنا الغاية وتشبثنا يالوسيلة
إنه لمؤسف أن تحصل مثل هذه الفواجع بمؤسسة تربوية .
وأي رد فعل سيكون للمؤسسة التربوية اتجاه ما يحدث ؟
لااباء.مربين.لابماء.الكل.جاهل.
ولايهتم.الى.بنفسه.نسوا.
مسؤليتهم.كما.نستنا.الدولة.
كيف.لتلميد.ان.يعتمد.على.النقل.
في.هادا.المستوى.لو.وصل.قسم.
الباكلوريا.لدبح.من.يحرسه.لان.هدا.هو.
متعلم.من.البيت.الى.الشارع.الى.المدرسة.
والى.الحكومة.الكل.مسؤل.
فالحراسة المشددة توفر غطاء للتلميذ الذي يابى المشاركة في الغش فيتحمل عنه المراقبان المسؤولية. و قد عشنا ذلك بغيت نعاونك ولكن ما لقيت كيندير راهوم حاطين عليا
اما اذا كانت المراقبة شكلية فعدم المساعدة يتحملها المترشح مباشرة و يكون بذلك عر ضة للانتقام
رحم الله الفقيد و الهم اهله الصبر والسلوان