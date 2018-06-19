الغش يقود تلميذا إلى ارتكاب جريمة قتل بالقلعة

إبراهيم مغراوي

لفظ تلميذ بالمستوى الثانوي الإعدادي أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لطعنة سكين وجهها إليه مترشح آخر للامتحان الإشهادي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعتدي انهال على زميله بمركز الامتحان بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري بمدينة قلعة السراغنة ليصيبه إصابة بالغة في عنقه؛ وهو ما استدعى نقل الضحية إلى مستشفى السلامة لتلقي العلاجات الأولية، التي لم تنفع في إنقاذ حياته لتوافيه المنية بمستعجلات المرفق الصحي سالف الذكر.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية رفض قيد حياته تقديم المساعدة للمعتدي خلال امتحان مادة الفرنسية الخاص بالامتحان الجهوي لنيل شهادة الدروس الإعدادية؛ وهو ما دفع الأخير إلى الاعتداء على الأول بطعنات قاتلة مباشرة بعد انتهائهما منه وخروجها إلى فترة الاستراحة.

وفور توصل مسؤولي المصالح الأمنية ومديرية وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية بإشعار في الموضوع، انتقلوا جميعا إلى المؤسسة التعليمية المذكورة، وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على الجاني، وقد أودعت جثة التلميذ بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة.