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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | الغش يقود تلميذا إلى ارتكاب جريمة قتل بالقلعة

الغش يقود تلميذا إلى ارتكاب جريمة قتل بالقلعة

الغش يقود تلميذا إلى ارتكاب جريمة قتل بالقلعة
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:17

لفظ تلميذ بالمستوى الثانوي الإعدادي أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لطعنة سكين وجهها إليه مترشح آخر للامتحان الإشهادي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعتدي انهال على زميله بمركز الامتحان بالثانوية الإعدادية أبي بكر القادري بمدينة قلعة السراغنة ليصيبه إصابة بالغة في عنقه؛ وهو ما استدعى نقل الضحية إلى مستشفى السلامة لتلقي العلاجات الأولية، التي لم تنفع في إنقاذ حياته لتوافيه المنية بمستعجلات المرفق الصحي سالف الذكر.

وأضافت المصادر نفسها أن الضحية رفض قيد حياته تقديم المساعدة للمعتدي خلال امتحان مادة الفرنسية الخاص بالامتحان الجهوي لنيل شهادة الدروس الإعدادية؛ وهو ما دفع الأخير إلى الاعتداء على الأول بطعنات قاتلة مباشرة بعد انتهائهما منه وخروجها إلى فترة الاستراحة.

وفور توصل مسؤولي المصالح الأمنية ومديرية وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية بإشعار في الموضوع، انتقلوا جميعا إلى المؤسسة التعليمية المذكورة، وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على الجاني، وقد أودعت جثة التلميذ بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - السلاوي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:45
تعليم كيف داير ... شكون المسؤول ؟؟؟ كيفاش حتى وصلنا هدا المستوى... واش غنبقاو هكا؟؟؟
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139
2 - يونس السلفي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:46
إنا لله و إنا إليه راجعون
و غادي يدخلو شي وحدين يعتذرولو و يطالبو بتخفيف العقوبة على هاد المجرم
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117
3 - ملحد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:47
ياودي ياودي على ولاد 14 عام !، مؤسف حال التعليم ملي ولا التلميذ الكسول باغي ينقل بزز هادشي ناتج أولا على تربية الأبوين غير وصاف حالة والدين المقتول كيغاتكون
من الطبيعة أتينا وإليها سنعود
وجب علينا القضاء على أمثال هذا التلميذ بأي وسيلة ليصبح ذو منفعة كيفما كان طريقها
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61
4 - رشيد من الحاجب الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:47
يارب السلامة يجب ايجاد حل للعنف المدرسي و إصدار مذكرات صارمة. لكن للأسف الوزارة نائمة
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69
5 - riad الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:48
je pense que jusque la ca suffit..il faut fermer nos stades et nos ecoles...les jeunes sont hors controles...il faudra que l armee joue son role educateur et remette ces jeunes delinquants sur le droit chemin..
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41
6 - علي امرابط الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:49
ضحية من ضحايا العلم

القاتل من نموذج التلاميذ المتهاونين الذين يحضرون الى المؤسسات التعليمية من اجل ارضاء اولياء امورهم فقط . لا غرض لهم في الدراسة وبالتالي يشكلون خطورة على زملائهم في الفصل وحتى على المدرس .
اللهم الطف بنا
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55
7 - mohamed الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:49
صدقوني إن قلت لكم ان مل مايعانيه مجتمعنا من فساد اخلاقي و فساد إقتصادي و تاخر على جميع الأصعدة إنها هو نتيجة البعد عن الله و عدم اخذ ولاة الامورة شرع الله على محمل الجد .
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72
8 - Smail الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:49
لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم.
من المسؤل عن ولوج مثل هؤلاء المجرمين إلى المؤسسات التعليمية؟
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32
9 - مغربي حر الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:49
هده الجرايم ومضاهر العنف التي اصبحنا نشهدها يوميا في المدارس ماهي الا تحصيل حاصل وانعكاس للمستوى المتدني الدي اصبح يعاني منه قطاع التعليم في المغرب
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24
10 - hassan الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:50
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمه ويرزق دويه الصبر الكثير.
اقصى العقوبات و اعلانها للعموم .
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25
11 - عابر سبيل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:50
لم نعد نحتمل سماع هذه الأخبار ومشاهدة هذه الجرائم البشعة هل نحن عرب هل نحن مسلمين إنه زمن أغبر
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33
12 - Aziz الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:52
هاا دليل لهدوك لديما كيقلوا دول ما دول كيفاش دول تسير لقدام او حنا عندنا بحال هد الناس النقيل بدراع و طالعين غير بلغش انى مستقبل كينتدر المغرب .رآه المغرب على هذا الحال لان المجتمع خاسر و مريض رآه حنى لوصلن المغرب لهذا الحال حنى لربنا هذ تلميذ حنى لكنتخب هدك الناس الفاسدين في البرلمان و زيد...يعني خنى لفينى ديفوا
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11
13 - حاميدو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:56
قلتها في أكثر من تعليق يجب أن نعود الى زمن الديكتاتورية...فالديكتاتورية هي التي تربي الشعوب....لو كان القاتل يعلم أنه سيعدم بعد ارتكابه جريمة القتل ما كان أقدم على فعلته.
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25
14 - السلام عليكم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:57
انا لله و انا اليه راجعون
وضعنا معايير لاموضوعية للنجاح و صدقنا و ساهمت النظام في ترسيخ ذلك الفكر كونه يخدم مصالحه. ثم وقع الآباء في الفخ فضغطوا على أبنائهم وفضل كثير منهم النتيجة (النقطة) على العلم والمعرفة فكانت النتيجة دعوات إلى الغاية تبرر الوسيلة و ابتكارات لطرق جديدة في الغش ثم الإيمان بالحق في الغش و انتظروا الأسوأ.
نسأل الله أن يرحمنا.
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10
15 - أبو إلياس الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:58
لا حول ولا قوة إلا بالله كثر الهرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لا يدري القاتل لم قتل ولا المقتول فيما قتل.
إنها نتيجة التربية التي تخلى عنها معظم الآباء والأمهات . فعلا لقد تنازل الآباء والأمهات عن التربية المنزلية المتمثلة في احترام الآخر ومحبة الخير له والإلتزام بالدين الحنيف. وتركوا الشارع ليقوم بدوره في زرع الحقد على الآخر وحب الذات والبعد عن الدين واتباع الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا الحارة لأسرة المغدور رحمة الله عليه ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ويدخله الجنة. آمين.

رسالة للآباء : ربوا أولادكم والله الذي لا إله إلا هو إنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة.
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15
16 - الاصلاح الحقيقي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:58
تصورو حالة الأساتذة المكلفين بالحراسة ، الوزارة تفرخ شباب عنيف بسبب مذكراتها اللاتأذيبية وبرامجها البعيدة عن واقع الشعب المغربي، الصراحة كايبان ليا أن أصحاب القرار يفرحون لما آلت إليه المدرسة العمومية
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24
17 - fatima الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:58
لاحول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون يبدو ان منظومتنا التربوية التعليمية ليست في السكة الصحيحة فالتربية اسبق من التعليم اما نراه فلا تربية ولا تعليم .لذا وجب الرجوع الى عهد العصا لمن عصا المعلم و تمادى في القسم ويجب سحب مذكرة العنف بداعي حقوق الانسان وتطبيق شد الحبل مع التلميذ كما في السابق
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12
18 - ali الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:59
تعليم الغش والاجرام حال المدرسة المغربية وليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة أن لم يفكر المسؤولون عن القطاع في حلول مبنية على الوطنية الصادقة حيت فيها درجات
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4
19 - ورزازي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 15:59
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحم و يرزق أهله الصبر أما المعتدي فيجب معاقبته أشد العقوبات وهنا نطرح علامة استفهام ألم تكن هناك مراقبة هدا يحز في النفس والله إلى متى الى متى هده الضواهر يا وطني الإجرام أينما دهبت .أن تقتل أحدا أصبح شئ عادي في مجتمعنا اللهم ارزق. اهله الصبر هدا ما نستطيع ان نقول
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4
20 - معتوهة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:00
ها لي كان ناقص...ماحدها تقاقي و هي تزيد فلبيض
الشباب لي طالع تبارك الله حتى هو ماكيخاف من والو و ماعندو رادع.....كلشي سايب فهاد المجتمع دلويل
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14
21 - الراضي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:00
أصبح الامتحان كابوسا على معظم التلاميذ وأسرهم وأضحى الأساتذة والاستاذات في خوف منه أيضا لأنه صار كالبعبع لديهم فمنهم من يخاف على أبنائه من تهورهم وارتكابهم حماقات أثناء الامتحانات وآخرون أبناؤهم مجتهدون يخشون عليهم ممن هم دونهم خاصة وأن من يدرس في القطاع الخاص يجتاز الامتحانات مع من يدرسون في العمومي وقد يلح أحد المتدني مستواهم على آخر مجتهد أن ينقل منه الاجابات وفي حالة رفضه قد ينتقم منه ، والأساتذة المراقبون هم أيضا يخشون على أتفسهم من اذاية تلميذ لايتركون له فرضة الغش في الامتحان والخوف والتوتر والرعب سيد الجميع .وأظن أنه على المسؤولين مراجعة هذا الأمر الخطير والبحث عن حلول جذرية تربوية ولا أخفيكم أننا كنا تخشى نحن أيضا الامتحان ولكن ليس بالحال السي الذي عليه حال امتحاناتنا والتي هي محننا التي تبين أن الواقع يحتاج إلى مراجعة قصد تصحيح أعطابه لأننا قد نفاجأ بالمستوى السادس ابتدائي أن تقع فيه كوارث مادام الاعدادي وصل إلى مستوى قتل تلميذ به لزميله . إوا امتحانات هادو تبارك الله عندنا
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6
22 - راضية الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:01
ما نسمعه يوميا من أخبار القتل والإجرام والفقر لا يشرف وطننا الحبيب هده مصيبة أصابت هادا البلد الله يحفظ مغربها و جميع الأمة الاسلامية
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4
23 - ilyess الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:01
لا حول ولا قوه الا بالله.ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه.وصبر والديه.اش هدا التعليم اي وإلا كيخرج لينا مجرمين.
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6
24 - mariama الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:02
لاحول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ماهذا التدني في مستوى التعليم والتربية سواء الأسرية أو المدرسية علينا كمجتمع ترتقي بنفسه أن نجدد مبادئنا الاسلامية في الأسرة والضرب بأيدي من حديد على كل من سولت له نفسه التنكر لطريقنا المستقيم
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4
25 - wood الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:03
هذه نتائج الغش و الخداع الذي يمارسه المخزن على المداويخ المغاربة بنفخ ارقام التمدرس و النجاح بأبقاء اكبر عدد ممكن من التلاميذ داخل اسوار المدرسة للتهرب من مسؤولياتهم و إخلاء الشارع منهم، اما اولياء امورهم من اباء و امهات فيسايرون المخزن في توجهاته و ينافقون انفسهم ما دامت المدرسة تريحهم من مسؤولية ابنائهم مدة من الزمن ،و النتيجة لا تعليم لا تحصيل ، فوضى ، تسيب ، مخدرات ، تحرش ، دعارة ، و إجرام !!؛!
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7
26 - هشام كولميمة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:04
إن لله و إنا إليه راجعون...الغش أصبح بنيويا في مجتمعنا .من موقع التجربة،نتعرض يوميا في أقسامنا لحالات الغش من طرف المتعلمين و نحاول أن نربي أبناءنا على عدم الغش بشتى الوسائل.
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5
27 - أين هم المراقبون؟ الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:05
رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر. أين هم مراقبوا الإمتحان إذا؟ أكيد أن الجاني استعطف الفقيد كثيرا ليمده بالأجوبة لكن المراقبون لم يهتموا للأمر و إلا لكانوا نهروه أو اتخدوا معه الإجراءات اللازمة. أصبحنا نخاف على أولادنا من التلاميذ المشاكسين. يجب فصل التلاميذ المجتهدين عن الكسالى في الإمتحانات الإشهادية لكي لا يتكرر مثل هذا المشهد المؤسف في مدارسنا.
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-1
28 - فاطنة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:08
اول حاجة الله يرحم هداك التلميذ ويصبر اسرته...فين هي المراقبة كفاش تلميذ دخل المؤسسة يجتاز الاختبار وعندو السلاح الابيض المسؤولية تترجع للمؤسسة والمراقبين مدروش خدمتهم ثم للاسرة ضيع راسو وضيع معاه هذاك التلميذ مسكين ...شنو فيها الى معرفتي الجواب كون قريتي مغديش توحل فالاجوبة ولا بغيتها باردة ..واحد مسكين حفى عقلوا باش يعطيها لك باردة...الله ياخذ فيك الحق انت مجرم ماشي تلميذ ضيعتي هذاك الولد مسكين فشبابو وحرقتي قلب والديه وحتى والدك الله يصبرهم على هاد الابتلاء
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1
29 - vvv الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:08
التعليم رااح... الشكوى لله لهاد الاحوال المزرية
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4
30 - ABDOU الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:08
A KENITRA COLLEGE MOULAY ALI CHRIF DES CANDIDATS ADOLESCENTS MENACENT AVEC DES LAMES DE RASOIRS ET TABASSENT LEURS CAMARADES DEVANT L'ADMINISTRATION SANS LA MOINDRE REACTION.
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2
31 - خديجة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:09
لو كل واحد وجد في حوزته سلاح ابيض اتخدت فيه الاجراءات القانونية لما وصلنا الى هدا المستوى ولكنه يلقى عليه القبض ليلا في الصباح يطلق صراحه بكفالة وهده هي النتيجة
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4
32 - باحسون الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:12
مساء الخير للجميع
الناس يبدلون كل مافي جهدهم على أن يتعلم الطفل لكن للئسف المدريس تعطينا أخطر المجرمين
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0
33 - امحمد Dz الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:12
عظم الله أجركم، وأحسن عزائكم، على الفريق التربوي نساء و رجال تكثيف التفتيش عند دخول إلى الحرم المدرسي تحسبا لوجود أسلحة بيضاء مع المترشحين الممتحنين و التشويش على الهواتف الذكية و أن يكون هناك تنسيق بين مصلحة الانترنت و ووزارة التربية لحجب مواقع التواصل او ابطاء سرعة التدفق طيلة أيام الامتحانات كما هو معمول به في الجزائر .راهم ...هذا إرهاق وليس مراهقة من طرف أولاد 14 سنة .يجب حماية أولادنا بتحصينهم حتى لا يتحولوا مستقبلا إلى مجرمين بالتوعية و الحوار داخل الإطار العائلي .
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6
34 - Ali الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:13
مصيبة كبيرة
تلميذ مجتهد تفانى ابويه في تعليمه و تربيته
يقتل على يد مجرم يدخل إلى الإمتحان بالأسلحة البيضاء
اللهم ارزق اهله الصبر و لو ان الفاجعة كبيرة جدا
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7
35 - امل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:14
سكين داخل المؤسسة هاد البراهش خاصهم يقلبوهم قبل الدخول للقسم هادشي راه كثار خاصهم التفتيش والله يرحم اللي مات.
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4
36 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:19
هذه هي "باكورة" 9 سنوات من التعليم في المغرب.
لا شيء يدل على التقدّم، ردائة المنضومة التربوية وجهل و غباء ولا مسؤولية المعلّم. تركنا الغاية وتشبثنا يالوسيلة
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3
37 - أم فجوى الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:19
و يبقى السؤال...كيفاش دخل السكين حتى للقسم؟...فيناهي المراقبة؟..و حتى إﻻ قررت الإدارة أنها تقوم بهده المراقبة تجد أصواتا تستنكر العملية و تطالب بمحاسبة المدير...كيفما درنا وحلة...
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0
38 - nazar الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:19
ان لله وان لله راجعون اصبح العنف في المدارسة وخصوصا الاعدادي هلا كيف راح يعيشو ابويه وايضا اذا انتشر هذا الخبر سيبدأ التلاميذ يخافون من الاتحاق الى المدرسة يجب على المسؤولين ان يكونو صارمين اكثر الله يصبر ابوي هذا الولد
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4
39 - زياد المكناسي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:21
يتضح من حادثة قلعة السراغنة أن بعض الأساتذة لا يقومون بواجبهم في الحراسة لأنه لو كانت الحراسة مشددة لما تجرأ التلميذ على قتل صديقه لأنه رفض أن يمده بورقته.
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-12
40 - عبد السلام اطراشلي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:21
أتساءل من أين يمتلئ قلب هؤلاء التلاميذ بكل هذا العنف الأعمى؟
إنه لمؤسف أن تحصل مثل هذه الفواجع بمؤسسة تربوية .
وأي رد فعل سيكون للمؤسسة التربوية اتجاه ما يحدث ؟
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2
41 - ممدوح كريم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:21
إذا قارنا تلاميذ المدارس والجامعات الحكومية والخاصة للدول المتحضرة والمتقدمة علينا مسافات ضوئية لا يسعني إلا أن أقول التلاميذ على مستوى حكامها ومسؤوليها. ..إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. ..فإن ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا. ...وليس بعامر بنيان قوم. ..إن أخلاقهم كانت خرابا. ..والله ياخذ الحق في المجرمين عديموا الضمير المسؤولين على الشأن العام عصابة علي ماما والكل حرامي. ..
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1
42 - مواطنة 1 الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:22
ردا على التعليق رقم 7 : الأخلاق ليس لها علاقة بالدين ، هناك بلدان ملحدة ومسيحية ويهودية ولكنها تحترم القوانين ، تقدس العلم ، أبناؤها يجتهدون وينجحون في حياتهم حتى أصبحت بلدانهم قبلة للمسلمين .
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5
43 - عمومي م خصوصي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:30
من الممكن ان المقتول كان يتابع دراسته بالمدرسة الخاصة والقاتل بالمدرسة العمومية وهاذ الاخيرين الله يحفظ مخدرات وحشيش عاد كيحسابهم حق من حقوقهم الغش ياربي السلامة انا كنقول ياالاجيال تريى تربية واحدة او في الامتحانات تعزل كل عل حدى
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3
44 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:34
السلام عليكم.يجب تشخيص هذا الوباء والأسباب المؤدية إلى استفحاله خلال السنوات الاخيرة ثم البحث عن الدواء.هناك علة في منظومتنا التربوية طبعا لكن من وجهة نظري المشكل ينطلق من التربية وانعدام الأخلاق والقيم لدى اولياء الامور فما بالك بالأبناء.يجب البدء بتوعية الاباء والامهات ومحاولة إصلاح ما ضاع من قيمهم قبل الأطفال.لقد حكت لي معلمة ان تلاميذالقسم الاول ابتدائي يغشون باحترافية فما بالكم بالمراهقين.انا اتهم المجتمع الذي أعطى شرعية الغش كأنه حق من حقوق المواطنة.بالله عليكم،،علموا يد في يد لننقد هذا البلد.
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4
45 - ht.brahim الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:37
نتيجة الإستعطاف و إعادة إدماج المفصولين دون اعتبار سوابقهم في الشغب
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4
46 - ولد فاس الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:37
هذه الحالة هي مجرد تحصيل حاصل، و الآتي يا حفيظ يا ستار، اللهم إنا نسألك اللطف
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4
47 - ht.brahim الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:37
نتيجة الإستعطاف و إعادة إدماج المفصولين دون اعتبار سوابقهم في الشغب
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4
48 - مواطن الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:41
اصبحنا.نعيش.في.عهد.السيبة.
لااباء.مربين.لابماء.الكل.جاهل.
ولايهتم.الى.بنفسه.نسوا.
مسؤليتهم.كما.نستنا.الدولة.
كيف.لتلميد.ان.يعتمد.على.النقل.
في.هادا.المستوى.لو.وصل.قسم.
الباكلوريا.لدبح.من.يحرسه.لان.هدا.هو.
متعلم.من.البيت.الى.الشارع.الى.المدرسة.
والى.الحكومة.الكل.مسؤل.
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5
49 - abdull الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:41
العنف في المغرب ليس بجديد لقد عشنا وعشناه في مدارسنا مند خمسين سنة الحمد للاه انني بعيد من هنا
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-3
50 - jamil الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:49
ويبقى السؤال المطروح من المسؤول أمام القانون و أمام الله على ما أصبح ما يروج في مجتمعنا ؟؟؟؟؟؟؟
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2
51 - عبدو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:55
أطالب وزارة التربية الوطنية ان نلغي الامتحانات الاشهادية بالنسبة للسنة إعدادي وخصوصا بالنسبة للأحرار،أو إسناد الحراسة لرجال الأمن او الجيش.لقد عشت البارح واليوم ساعات عصيبة ،لما تعرضت له من مضاياقات وتهديد من طرف اوباش ومجرمين،لاعلاقة لهم لا باللغة العربية أو الفرنسية،فما بالك بالمواد الأخرى.لقد حضروا لقاعات الامتحانات بعدد وفير من الهواتف النقالة وهمهم الوحيد هو الغش.تجدر الإشارة ان العديد منهم لم يحضروا الامتحان،بحيث ضياع الأوراق والمال في سبيل مجرمين واتحمل مسؤولية نعتهم بالمجرمين
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52 - عبد ربه الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:55
أين المسؤولين أين المراقبون قبل أن يدخل التلميذ إلى المدرسة لماذا لم يتم التحقيق منهم وتفتيش محفظتهم وجيوبهم لأن المسؤولية على اعناقهم لابد أن يتحققوا منهم قبل الدخول إلى المدرسة
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53 - محمد الزموري الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:56
المسؤول الأول هما الوالدين هذا تقصير في التربية والتعليم يأتي بعد التربية
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54 - عمر المغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:57
للحد من هذه الجرائم يجب إصدار عقوبات لردع كل من أشهر السلاح الأبيض بالشارع. العام أو حمله قصد تهديد سلامة المواطنين ولو لم يرتكب أي اعتداء لأن ظاهرة حمل السيوف والتلويح بها وترهيب المواطنين أصبح مشهدا متكررا مما يشجع على المرور الى مرحلة التنفيذ
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55 - الدموح الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:58
انا لله وانا اليه راجعون. السبب لا يعدو كونه نقص في التربية. حقوق الطفل التي استوردناها لم نطبقها بالحرف. فقط، ممنوع الصرب ،ممنوع العنف بجميع أشكاله. الطفل يبقى طفل وكلنا كنا أطفالا .الاندفاع، المغامرة وكل أشكال التصرفات الامسؤولة.هده المظاهر الفطرية في الطفل تتطلب حزما قويا من الأبوين والمسؤولين المعلمين لجعله يبتعد عن أي فعل قد يدفعه للعقوبة البدنية اولا ثم العقوبة النفسية بكثرة التوبيخات
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56 - عبد اللطيف الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:00
جل الآباء قدموا استقالتهم في تربية الأبناء ماكين غا ولد ولوح الزنقة تربي وترمى المسوءلية على الاستاذ
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57 - surveillance = protection الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:04
في تشديد الحراسة حماية للمترشح من مثل هذه السلوكات الاجرامية الانتقامية.
فالحراسة المشددة توفر غطاء للتلميذ الذي يابى المشاركة في الغش فيتحمل عنه المراقبان المسؤولية. و قد عشنا ذلك بغيت نعاونك ولكن ما لقيت كيندير راهوم حاطين عليا
اما اذا كانت المراقبة شكلية فعدم المساعدة يتحملها المترشح مباشرة و يكون بذلك عر ضة للانتقام
رحم الله الفقيد و الهم اهله الصبر والسلوان
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58 - Med amazigh الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:06
الاسرة هي المسؤول الاول عن تردي اخلاق التلاميذ ،المدرسة وحدها لا تكفي لتربية وتعليم مثل هؤلاء النماذج
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59 - abo omaima الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:08
للاسف الشديد التعليم العمومي اصبح في الحضيض يلزمنا سنوات ضوئية للوصول الى الدول المتقدمة ،ضاع جيل بأكمله نتيجة السياسة الفاشلة للدولة في التربية والتكوين الله ارود بينا اوصافي
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