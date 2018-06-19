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كُتّاب وآراء
إشهار سكين في مقهى يورط عشرينيا في طنجة
تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة الدراجين بولاية أمن طنجة من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما ألحق خسائر مادية بممتلكات مقهى بالشريط الساحلي وعرّض سلامة المواطنين للخطر بواسطة السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، كان قد دخل المقهى وهو في حالة تخدير متقدمة، قبل أن يلحق أضرارا مادية ببعض ممتلكاتها ويشهر سكينا في وجه العاملين بها، وهو ما استدعى تدخل فرقة الشرطيين الدراجين، حيث عمد أحد عناصرها لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر لاستخدامه، بعدما تم تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيه.
وقد تم نقل الموقوف إلى المستشفى بسبب حالة الاندفاع والهيجان القوية التي كان عليها نتيجة حالة التخدير، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.