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الرئيسية | حوادث | توقيف تلميذ متهم بالاعتداء على أستاذ في سلا‎

توقيف تلميذ متهم بالاعتداء على أستاذ في سلا‎

توقيف تلميذ متهم بالاعتداء على أستاذ في سلا‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:05

أوردت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بسلا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف مترشح لنيل شهادة السلك الإعدادي قام بالاعتداء، أمس الاثنين بسلا، على أستاذ مكلف بالحراسة أثناء الامتحانات الإشهادية، وإحالته على الجهات المختصة للتحقيق معه وترتيب الجزاءات في حقه.

بلاغ للمديرية الإقليمية، توصلت به هسبريس، أورد أنه على إثر الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ (م. ن) المكلف بحراسة امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي بثانوية أنوال بسلا، قامت المديرية بالتنسيق مع المصالح الطبية لتمكين الأستاذ المعتدى عليه من العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي ومنحه شهادة طبية تؤكد الأضرار التي لحقت به، متمثلة في جرح غائر تطلب 10 غرز، مع مؤازرته بالحضور الشخصي لمدير المؤسسة التعليمية.

وأكدت المديرية الإقليمية رفضها لكل اعتداء جسدي أو معنوي على الأساتذة المكلفين بالحراسة أثناء الامتحانات الإشهادية والتصدي لهذه الاعتداءات بما يلزم من صرامة وحزم بالتنسيق مع السلطات المختصة، مضيفة أن الأكاديمية الجهوية تتابع مع المديرية الإقليمية هذه النازلة بتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية حفاظا على حق الأستاذ وصونا لكرامته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - El Oujdi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:26
والله يجب تدعيم اكثر لمراكز الامتحان بالقواة المساعدة و وضع عضو من القوة العمومية داخل كل قسم و اعطاءه صلاحية رد كل اعتداء يوجه الى احد الاطر التربوية.
يجب توفير الحماية و الامن لكل من الاساتذة و التلاميذ ضد هؤلاء "المشرملين
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28
2 - amine الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:26
الحل هو التجنيد الإجباري مع دورة تكوينية على المواطنة والحقوق والواجبات
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34
3 - أنعم وأكرم الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:47
هههههههه قال ليك ( ومؤازرة الأستاذ بالحضور الشخصي لمدير المؤسسة التعليمية) شفتي المؤازرة كيدايرة. مدير المؤسسة براسو خايف مسكين على راسو لايزيدوه على الأستاذ بقالو غير يآزر الناس. بالأمس مدير الأكاديمية ومفتش عام وزارة التعليم مشاو لمنزل التلميذة المشاغبة لي كاضرب أستاذها بالطباشير قاليك عتادروا ليها باسم الوزارة والأستاذ المسكين دخلوه للحبس بدعوى التعنيف والضرب... وهكذا الدولة التي أمعنت في إذلال واحتقار وامتهان كرامة رجل التعليم وألبت عليه المجتمع بكل مكوناته وأطفايه لازالت لم تشف غليلها بعد وهي تستمتع بما آل إليه الأستاذ من قهر اجتماعي مخيف لكن نتيجة هذه السياسة هو ما نعيشه اليوم من تفكك للقيم واختلال للبنيات التي تقوم عليها حياة الأمة فمزيدا من قهر الأستاذ والحط من كرامته وانظروا أي منقلب تنقلبون؟!
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30
4 - قراءة المعوذتين الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:50
اصبحت حراسة الامتحانات الاشهادية الهاجس الذي يؤرق اغلب المكلفين بالحراسة...كأننا مقبلين على حرب...عند البوابة وقبل الدخول...تجد الامهات تتوسلن بالتساهل...بمعنى افتحوا باب الغش على مصراعيه وكأنه حق مشروع...(يارب تجيب لهم لعاونهم مساكين...)انقلبت الموازين...
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22
5 - مصطفى الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:13
التربية والأخلاق تنطلق من الأبوين.وعندما تنعدم في وسط العاءلة.تكون نتاءج سلبية في المؤسسة وفي الشارع.............وفاقد الشيء لايعطيه. .......
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9
6 - richi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:22
واسفاه على التعليم في بلادنا في الستينيات والسبعينات كانت الدراسة في المستوى اما الان فهيهات هيهات.في ما يخص الحراسة في الامتحان اقترح تدخل اتصالات وانوي وميدتيل واورانج لقطع الويفي في محيط المؤسسات أو إجراء امتحانات شفوية للجميع واحد واحد .اظن ان المشكل سيحل رغم اخد بعض الوقت .(مجرد رأي).
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