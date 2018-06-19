توقيف تلميذ متهم بالاعتداء على أستاذ في سلا‎

هسبريس من الرباط

أوردت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بسلا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف مترشح لنيل شهادة السلك الإعدادي قام بالاعتداء، أمس الاثنين بسلا، على أستاذ مكلف بالحراسة أثناء الامتحانات الإشهادية، وإحالته على الجهات المختصة للتحقيق معه وترتيب الجزاءات في حقه.

بلاغ للمديرية الإقليمية، توصلت به هسبريس، أورد أنه على إثر الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ (م. ن) المكلف بحراسة امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي بثانوية أنوال بسلا، قامت المديرية بالتنسيق مع المصالح الطبية لتمكين الأستاذ المعتدى عليه من العلاجات الضرورية بالمستشفى الإقليمي ومنحه شهادة طبية تؤكد الأضرار التي لحقت به، متمثلة في جرح غائر تطلب 10 غرز، مع مؤازرته بالحضور الشخصي لمدير المؤسسة التعليمية.

وأكدت المديرية الإقليمية رفضها لكل اعتداء جسدي أو معنوي على الأساتذة المكلفين بالحراسة أثناء الامتحانات الإشهادية والتصدي لهذه الاعتداءات بما يلزم من صرامة وحزم بالتنسيق مع السلطات المختصة، مضيفة أن الأكاديمية الجهوية تتابع مع المديرية الإقليمية هذه النازلة بتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية حفاظا على حق الأستاذ وصونا لكرامته.