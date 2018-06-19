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الرئيسية | حوادث | سيارة رباعية الدفع تصرع شابا وسط مراكش

سيارة رباعية الدفع تصرع شابا وسط مراكش

سيارة رباعية الدفع تصرع شابا وسط مراكش
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 21:10

لقي شاب في بداية عقده الثالث مصرعه في حادثة سير خطيرة وقعت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بحي باب دكالة، بالقرب من المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة مراكش، عندما دهست سيارة رباعية الدفع دراجة نارية كان على متنها.

وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليم جثته لأسرته من أجل الدفن.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن السيارة كانت تتولى سياقتها فتاة قررت الفرار مباشرة بعد ارتكاب الحادثة، موردة أن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش باشرت تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، مستعينة بكاميرا المراقبة.

وأرجعت المصادر نفسها أسباب الحادثة إلى عدم احترام سائقة السيارة لقانون السير، وعدم ملاءمة السرعة التي كانت تسير بها لظروف المكان والزمان.

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