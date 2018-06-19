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كُتّاب وآراء
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أمن القصر الكبير يوقف مدججين بأسلحة بيضاء
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:10
تمكنت عناصر الشرطة بالقصر الكبير، بمساعدة مواطنين، من توقيف أربعة شبان حاملين لأسلحة بيضاء، روعوا ساكنة حي النهضة، وقاموا بعملية سرقة واعتراض سبيل المارة.
الموقوفون كانوا تحت تأثير المخدرات والخمر. وقد تم نقلهم إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق، ليتقرر وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
الموقوف الأول يدعى "أ.م" من مواليد 1999، معروف بلقب "شيبا"، والثاني يدعى "م. ج" من مواليد 1995، يلقّب بـ "نيمار"، والثالث "أ. ع" من مواليد 2000، والرابع "أ. ح" يبلغ من العمر 18 سنة، وكلهم هم من ذوي السوابق القضائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - من المداويخ الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:44
شباب كان سيكون منهم حامل البكالوريوس ومنهم من يهيئ الماستر تلبية لنداء الوطن الا انهم حملوا السيوف وأعلنوا حربا ضده.
من المسؤول يا ترى؟.
من المسؤول يا ترى؟.
2 - قصراوي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:48
شكرا جزيلا لرجال الشرطة بما تقدمونه لهذه المدينة التي اصبحت تعرف بمدينة الإجرام بامتياز بعدما كانت مدنية تعطي بها المثل في الدين والرياضة والثقافة والعلم ياخصارة
3 - عبو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:48
الشرطة تغامر بحياتها من أجل راحة المواطنين وحمايتهم والمحكمة تخفف الحكم عن المجرمين أو تطلق سراحهم هذا هو مغربنا.
4 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:57
رد على الاخ المسمى ب عبو ليست المحكمة التي تخفف عنهم الحكم بل هناك وساطة يقومون بها بعض المنتخبين داخل المجلس البلدي للتخفيف عنهم أو لإطلاق سراحهم وهدا الكلام بصدق
5 - مولود الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:58
السلام عليكم هده نتائج العغو والرفاهية الموجودة في السجون والقوانين الخاصة بالسجون الله ارحم الحسن التاني (تازمامارت) لاننا هنا في هده الحالة نتعامل ليس مع ابن ادم وانما نوع من الكائنات الغريبة
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