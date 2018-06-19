أمن القصر الكبير يوقف مدججين بأسلحة بيضاء‎

هسبريس من القصر الكبير

تمكنت عناصر الشرطة بالقصر الكبير، بمساعدة مواطنين، من توقيف أربعة شبان حاملين لأسلحة بيضاء، روعوا ساكنة حي النهضة، وقاموا بعملية سرقة واعتراض سبيل المارة.

الموقوفون كانوا تحت تأثير المخدرات والخمر. وقد تم نقلهم إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق، ليتقرر وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

الموقوف الأول يدعى "أ.م" من مواليد 1999، معروف بلقب "شيبا"، والثاني يدعى "م. ج" من مواليد 1995، يلقّب بـ "نيمار"، والثالث "أ. ع" من مواليد 2000، والرابع "أ. ح" يبلغ من العمر 18 سنة، وكلهم هم من ذوي السوابق القضائية.