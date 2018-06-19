قتيل وجريحان في حادثة سير بأولاد بوزيري

إبراهيم الحافظون من سطات

فارق شخص الحياة على الفور وأصيب شخصان آخران بجروح خفيفة، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة، إثر اصطدام وقع بين سيارتين بملتقى طريقين إقليميتين على مستوى دوار الشكة التابع لجماعة مشرع بن عبّو قيادة أولاد بوزيري، ناحية سطات.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر هسبريس بأن اصطداما قويا وقع بين سيارة من طراز "فورد ترانزيت" كانت قادمة من مشرع بن عبو عبر الطريق الإقليمية 3615، على متنها ثلاثة أشخاص، وسيارة ثانية من طراز "بوجو" كانت قادمة من سطات عبر الطريق الإقليمية 3503 نحو سد المسيرة أولاد افريحة، وكان على متنها شخص واحد.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الهالك "ع. " مزداد سنة 1974، فلاح، خلّف وراءه زوجة وثلاثة أبنا، ينحدر من دوار القراقرة بوشاكر جماعة أولاد افريحة دائرة البروج، إقليم سطات، كان قادما عبر سيارته من سطات نحو مسقط رأسه. وقد توفي بسبب نزيف حاد إثر الاصطدام.

الحادث استدعى انتقال ممثل عن السلطات المحلية بأولاد بوزيري، وعناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبّو، وجرى توجيه جريحين عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية صوب قسم المستعجلات بسطات من أجل العلاج، في حين وضعت جثة الهالك بمستودع الأموات قصد التشريح الطبي.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر درك مشرع بن عبّو وضعت سائق "الترانزيت" تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي لمعرفة ظروف وقوع الحادث المميت وتحديد المسؤوليات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.