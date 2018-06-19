عصابة تهاجم حافلة ركاب بين الصخيرات وبوزنيقة

هسبريس - محمد الراجي

هاجمت عصابة مكوّنة من عدّة أشخاص يرجّح أنهم لصوص، حافلة لنقل المسافرين، بعد زوال اليوم الثلاثاء، على الطريق السيار بين الصخيرات وبوزنيقة، حيث عمدوا إلى رشقها بالحجارة.

ولم يُسفر الحادث عن إصابات في صفوف الراكبين، لكنّ الحافلة طالتها خسائر مادية، حيث تهشّم زجاجها الأمامي، حسب شهادة مسافرين كانوا على متن الحافلة.

وعمد السائق إلى التوقف عند محطة مراقبة للدرك الملكي، حيث تمّ تسجيل محضر بحيثيات الحادث، قبل أن تستأنف الحافلة طريقها في اتجاه مدينة الرباط.