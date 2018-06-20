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كُتّاب وآراء
الفرقة السياحية بمراكش تعرض حصيلة رمضان
أوقفت الفرقة السياحية بولاية أمن مراكش خلال شهر رمضان الكريم ستة أشخاص مبحوثا عنهم من أجل جنايات وجنح مختلفة، وأربعة آخرين من أجل السرقة، وسبعة متورطين في جرائم المخدرات، و14 من أجل الضرب والجرح والعنف.
وتحققت عناصر الفرقة السياحية بولاية أمن مراكش من هوية 412 شخصا، ومساعدة 10 يعانون من اضطرابات عقلية بوضعهم بالمؤسسة الصحية المختصة، وإحالة 56 يعيشون حالة التشرد ويتعاطون التسول على مؤسسة للرعاية الاجتماعية. كما أوقفت 354 مرشدا سياحيا غير قانوني خلال تأمينها لزيارات المجموعات السياحية بمختلف دروب وأزقة المدينة العتيقة.
"هذه الحصيلة تحققت بفضل الانخراط الفعلي للفرقة السياحية المذكورة في مقاربة أمنية شمولية، سطرت معالمها وأشرفت على تنزيلها القيادة المحلية ضمن رؤية تكاملية بين مختلف التشكيلات الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش"، على حد قول مصدر أمني مسؤول لهسبريس.