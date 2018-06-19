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الرئيسية | حوادث | أستاذ سلا "المشرمل": التلميذ شتم الذات الإلهية

أستاذ سلا "المشرمل": التلميذ شتم الذات الإلهية

أستاذ سلا "المشرمل": التلميذ شتم الذات الإلهية
هسبريس - نور الدين إكجان
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:40

يَتَوَاصَلُ مسلسل العنف المدرسي داخل المؤسسات التعليمية المغربية؛ فقد جرى الاعتداء مجددا مساء اليوم الثلاثاء على أستاذ لمادة الفيزياء، مصطفى النواصرية، يَشْتَغِلُ بمؤسسة مولاي رشيد بسلا، أثناء حراسته للامتحان الإشهادي للسنة التاسعة إعدادي، خلّف له جرحا غائرا بجانب أذنه وفي جزء من وجهه.

الأستاذ المعتدى عليه أكد أنه "منذ دخول التلميذ إلى القاعة بدأ في شتم الذات الإلهية، ثم حمل هاتفه من أجل الغش، فتدخلتُ لنزع الهاتف بكل أدب للاحتفاظ به وحمايته لأن القانون واضح في هذا الباب، لكن التلميذ انفجر وأطلق العنان للشتيمة والتهديد بالقتل والتلويح بعدم تسليم الهاتف حتى لو حضر الملك محمد السادس".

وأضاف الأستاذ، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أنه "اتصل برئيس المركز من أجل سحب الهاتف فرفض التلميذ ذلك، ليَخْرُجَ برُفقة الرئيس إلى خارج القاعة ويطلب منه إطفاء الهاتف على الأقل مع الاحتفاظ به، لكن بعد ثلث ساعة من ذلك سيحاول التلميذ مجددا التقاط أجوبة الامتحان من لدن زملائه، مستغلا حديثي مع الملاحظ حول حالة تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وطريقة التعامل معه".

وسجل المتحدث أن "التلميذ رفض طلب الملاحظ كذلك بالتزام الصمت، ورد بالشتم والتهديد بالقتل مجددا، فضحكت مستغربا من المستوى الذي وصلت إليه أجواء الامتحان من تهديدات رغم أنني لا أعرف ولم أُدَرِّسْ التلميذ بحكم أنني أشتغل في مدرسة أخرى، وربما تلك الضحكة استفزته ليثور بشكل غريب ويحمل سكينا في محاولة لقتلي لولا كرسي دافعت به عن نفسي، لكنه تمكن من ضربي وتسبب لي في جرح بجانب الأذن".

وزاد الأستاذ: "بعد ضربي ذهبت إلى قاعة أخرى وأغلقت الباب والدم يسيل، ليجري إخباري في وقت لاحق من طرف عناصر الأمن بأنهم اعتقلوا التلميذ ورافَقْتُهُمْ إثرها لتسجيل شكاية ضده، دون أن يتم توفير سيارة إسعاف لي، لأضطر للذهاب إلى المستشفى بشكل شخصي، وسلمني الطبيب شهادة عجز لمدة 28 يوما".

من جهته، كشف محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا زمور زعير، أن "وزير التربية الوطنية وكل المسؤولين في الوزارة يؤازرون الأستاذ المعتدى عليه، ويشجبون الاعتداء عن الأساتذة"، وطالب الجميع بـ"التعاون لوضع حد لهذه الظاهرة، والتفكير في التدابير الواجب اتخادها قبل أن يقع الاعتداء".

وقال أضرضور في تصريح لهسبريس: "علينا أن نُعَمِّقَ النظر في العنف المدرسي بشكل جاد لكون المسؤولية في ارتكابه مشتركة بين الأسر والمدرسة والمسؤولين"، مردفا أن "الخطير في حالة الأستاذ النواصرية، هو أن التلميذ أحضر الهاتف النقال في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة على أن اصطحاب التلميذ هاتفا للامتحان يُعتبر غشا أو محاولة للغش، والأدهى من كل هذا هو إحضار السلاح الأبيض إلى المدرسة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - متتبع الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:55
بكل اختصار السبب وراء هذه الاعتداءات المتكررة هو التنازل عن القضايا أمام المحاكم، مما يترتب عنه خروج المعتدي للقيام بعملية أخرى مع تشجيع الباقي على القيام بنفس الفعل.
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2 - mch med الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:58
يجب ان تتعاون وزارة الداخلية مع وزارة التعليم وان تتم تفتيش كل التلميذ قبل مادة الا متحانات وا يتم تعزيز المدارس برجال الامن وشكرا(هاد الشى كتيرنرى ما لم نراه في حياتناالسلامة وخلاص)
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3 - هشام كولميمة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:58
هذه الأحداث المتتالية حول العنف المدرسي بكل أنواعه لا تبشر بالخير...من جهة نرى أن الشعب المغربي يقاطع تجار الدين و الإمبريالية المتوحشة،و من جهة اخرى نرى هذا العنف المتبادل بين أبناء طبقة واحدة.
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4 - خاليد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00:00
الحل سهل جدا و غير مكلف . و لكن سيعطي للمدارس الثانويه هيبتها و ندخل فعلا في جو من الحداثه و التحضر.ِِ
يجب توفير مداخل الكترونيه في باب الثانويات . و تكليف شباب اقوياء لنزع كل الاسلحه البيضاء و الهواتف . و الا لا تدخل الى المدرسه.
هده مهمه رجال الحراسه الخاصه و ليست مهمه الاساتذه و الاستاذات.
و نقطه اخرى مهمه. العنف اصبح ظاهره متجدره في سلوم المغاربه . و بل احيانا اصبح موضه من طرف الشباب.
يعني المراهق العنيف شكله يكون الطف و اكثر رجوله من المراهق المؤدب و الخجول.
و هده الصوره ينشرها الفنانين في السيتكومات و المسلسلات التي تحبب الشباب ان يكون عنيفا و سلكوطا احيانا .
يجب على رجال التعليم ان يمنعوا التلاميذ من مشاهده التلفزه 24 ساعه /24 ساعه.
و الله انا لست اخوانيا و لا سلفيا. بل عصري الى اكبر درجه. و لكن يجب فعلا مقاطعه 2M .و ات م. و ميدي 1. و كل الزبالات المصريه و التركيه و المكسيكيه.و. عذرا على الاطاله
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5 - Yoz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00:03
الحل هو الحد... للتلاميذ أو غيرهم... نضحي ب1000 او 10000 لا يهم المهم هو ان يعتبر الاخرون و يفكرو في الاعتداء الاف المرات فبل لرتكابه
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6 - لطيفة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00:04
دابة قبل الامتحان خاصنا نقلو التلاميذ واش هازين الجناوةظ اما البورطابل ليه الدوا. اعمل في مؤسسة جل تلامذتها الذكور يحملون السلاح الابيض.
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7 - Yoz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00:05
و الي خاف على ولدو من الحد يربيه....
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8 - زمان يازمان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00:07
الحد من الظاهرة يكون بأحد أمرين إما أن تغيير أساليب التقويم والطرق العتيقة لإجراء الإمتحانات والتي يكون فيها الأستاذ وجها لوجه مع التلميذ الذي يعتبر أن الأستاذ يحرسه لكي يحرمه من النجاح وبالتالي فهو عدوه الأول والأخير. أو تكليف رجال الأمن والقوات المساعدة بعملية الحراسة لأننا ومع كامل الأسف تربينا على الخوف لا الإحترام وبعد فهذه نتيجة مذكرات الوزارة المتتالية التي صنعت من الأستاذ قردا والتلميذ مروضه. واأسفاه !!
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9 - عبدالله الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00:08
هناك آباء تنقسهم التربية فكيف بهؤلاء ان يربو لنا جيل له اخلاق .
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10 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00:09
لقد بلغ السيل الزبى .التعليم في خطر يجب ان يحضر رجال الامن في قاعة الامتحان حتى تمنع حدوث تلك الحوادث منذ بداية المناوشات.
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11 - جمال الأربعاء 20 يونيو 2018 - 00:09
هذه هي قلة الترابي خاصو المؤبد
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