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كُتّاب وآراء
أستاذ سلا "المشرمل": التلميذ شتم الذات الإلهية
يَتَوَاصَلُ مسلسل العنف المدرسي داخل المؤسسات التعليمية المغربية؛ فقد جرى الاعتداء مجددا مساء اليوم الثلاثاء على أستاذ لمادة الفيزياء، مصطفى النواصرية، يَشْتَغِلُ بمؤسسة مولاي رشيد بسلا، أثناء حراسته للامتحان الإشهادي للسنة التاسعة إعدادي، خلّف له جرحا غائرا بجانب أذنه وفي جزء من وجهه.
الأستاذ المعتدى عليه أكد أنه "منذ دخول التلميذ إلى القاعة بدأ في شتم الذات الإلهية، ثم حمل هاتفه من أجل الغش، فتدخلتُ لنزع الهاتف بكل أدب للاحتفاظ به وحمايته لأن القانون واضح في هذا الباب، لكن التلميذ انفجر وأطلق العنان للشتيمة والتهديد بالقتل والتلويح بعدم تسليم الهاتف حتى لو حضر الملك محمد السادس".
وأضاف الأستاذ، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أنه "اتصل برئيس المركز من أجل سحب الهاتف فرفض التلميذ ذلك، ليَخْرُجَ برُفقة الرئيس إلى خارج القاعة ويطلب منه إطفاء الهاتف على الأقل مع الاحتفاظ به، لكن بعد ثلث ساعة من ذلك سيحاول التلميذ مجددا التقاط أجوبة الامتحان من لدن زملائه، مستغلا حديثي مع الملاحظ حول حالة تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وطريقة التعامل معه".
وسجل المتحدث أن "التلميذ رفض طلب الملاحظ كذلك بالتزام الصمت، ورد بالشتم والتهديد بالقتل مجددا، فضحكت مستغربا من المستوى الذي وصلت إليه أجواء الامتحان من تهديدات رغم أنني لا أعرف ولم أُدَرِّسْ التلميذ بحكم أنني أشتغل في مدرسة أخرى، وربما تلك الضحكة استفزته ليثور بشكل غريب ويحمل سكينا في محاولة لقتلي لولا كرسي دافعت به عن نفسي، لكنه تمكن من ضربي وتسبب لي في جرح بجانب الأذن".
وزاد الأستاذ: "بعد ضربي ذهبت إلى قاعة أخرى وأغلقت الباب والدم يسيل، ليجري إخباري في وقت لاحق من طرف عناصر الأمن بأنهم اعتقلوا التلميذ ورافَقْتُهُمْ إثرها لتسجيل شكاية ضده، دون أن يتم توفير سيارة إسعاف لي، لأضطر للذهاب إلى المستشفى بشكل شخصي، وسلمني الطبيب شهادة عجز لمدة 28 يوما".
من جهته، كشف محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط سلا زمور زعير، أن "وزير التربية الوطنية وكل المسؤولين في الوزارة يؤازرون الأستاذ المعتدى عليه، ويشجبون الاعتداء عن الأساتذة"، وطالب الجميع بـ"التعاون لوضع حد لهذه الظاهرة، والتفكير في التدابير الواجب اتخادها قبل أن يقع الاعتداء".
وقال أضرضور في تصريح لهسبريس: "علينا أن نُعَمِّقَ النظر في العنف المدرسي بشكل جاد لكون المسؤولية في ارتكابه مشتركة بين الأسر والمدرسة والمسؤولين"، مردفا أن "الخطير في حالة الأستاذ النواصرية، هو أن التلميذ أحضر الهاتف النقال في الوقت الذي تشدد فيه الوزارة على أن اصطحاب التلميذ هاتفا للامتحان يُعتبر غشا أو محاولة للغش، والأدهى من كل هذا هو إحضار السلاح الأبيض إلى المدرسة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
يجب توفير مداخل الكترونيه في باب الثانويات . و تكليف شباب اقوياء لنزع كل الاسلحه البيضاء و الهواتف . و الا لا تدخل الى المدرسه.
هده مهمه رجال الحراسه الخاصه و ليست مهمه الاساتذه و الاستاذات.
و نقطه اخرى مهمه. العنف اصبح ظاهره متجدره في سلوم المغاربه . و بل احيانا اصبح موضه من طرف الشباب.
يعني المراهق العنيف شكله يكون الطف و اكثر رجوله من المراهق المؤدب و الخجول.
و هده الصوره ينشرها الفنانين في السيتكومات و المسلسلات التي تحبب الشباب ان يكون عنيفا و سلكوطا احيانا .
يجب على رجال التعليم ان يمنعوا التلاميذ من مشاهده التلفزه 24 ساعه /24 ساعه.
و الله انا لست اخوانيا و لا سلفيا. بل عصري الى اكبر درجه. و لكن يجب فعلا مقاطعه 2M .و ات م. و ميدي 1. و كل الزبالات المصريه و التركيه و المكسيكيه.و. عذرا على الاطاله