دفاع الدولة يسوغ التحكم في اعتقال الزفزافي بـ"انتفاضة الكوميرا"

هسبريس - عبد الإله شبل

مرافعة سياسية تلك التي قدمها المحامي عبد الكبير طبيح، دفاع الطرف المدني في ملف معتقلي حراك الريف، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ إذ عاد في أول مرافعة تتعلق بالموضوع، بعد الاستماع إلى المتهمين والشهود، إلى سنوات الرصاص حيث لا صوت يعلو على صوت التعذيب وتعنيف المحتجين.

وبدأ طبيح مرافعته في هذه الجلسة التي أمرت فيها المحكمة، برئاسة القاضي علي الطرشي، باستعمال القوة العمومية لإحضار المتهمين الذين قرروا سابقا عدم الحضور، (بدأها) بالعودة إلى احتجاجات سنة 1981، المعروفة بـ"انتفاضة الكوميرا" وقال: "في هذه السنة (1981)، ارتفعت الأسعار بنسبة 50 في المائة، وجرت احتجاجات ومظاهرات، ثم نزل الجيش بالرصاص الحي، وهذه هي المقاربة الأمنية".

وبخصوص ما جرى في مواجهة احتجاجات الحسيمة، واعتقال ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، قال المحامي ذاته: "عندما تواجهت قوات الأمن بالمتظاهرين تراجعت ولم يصطدم بهم، وهذه هي الحكامة الأمنية".

وشدد المتحدث نفسه على أن رجال الأمن حاولوا في أحداث يوم الجمعة توقيف ناصر الزفزافي، إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك وتراجعوا حتى لا يصطدموا بالمتظاهرين، لافتا إلى أن القوات الأمنية، من دركيين وشرطة وقوات مساعدة، "ليس لهم امتياز، وقد يكونون يعيشون معاناة أكثر".

واسترسل المحامي الاتحادي في حديثه عن المقاربة الأمنية، وأكد أن العناصر الأمنية "اشتغلت وفق القانون والدستور، ولم تطبق القانون حينما أحجمت عن استعمال العنف، وهو ما يسمى في الفقه القانوني والدستوري بالحكامة الأمنية وليست المقاربة الأمنية التي تم اعتمادها من طرف الدولة سنتي 1965 و1981 زمن الجمر والرصاص".

ولفت طبيح إلى أن اتهام منع المسيرات السلمية وتدخل العناصر الأمنية ضدها لا أساس له من الصحة، وتساءل "ضمن 342 مظاهرة، تدخلت العناصر الأمنية من أجل إيقاف ثلاث مظاهرات، فكيف يتهم الأمن بمنع الاحتجاج ويتم الحديث على منع السلمية؟".

وأردف محامي الدولة قائلا إن هذه الأخيرة "تصالحت مع مواطنيها بفضل مناضليها الشرفاء، حيث استطاع المغاربة قراءة الصفحات المظلمة وطيها بدستور سنة 2011، وهي الدولة التي أنوب عنها اليوم"، مضيفا أن الدولة "ليست لها خصومة مع المتهمين، وإنما هؤلاء من لهم خصومة مع القانون".

وأورد أن "الاحتجاجات تعرفها مختلف المدن المغربية من الحسيمة إلى الدار البيضاء والرباط وغيرها، وما يعيشه المواطن هو الوضع نفسه الذي يعيشه الدركي ومختلف أفراد القوات العمومية، وقد يكون هؤلاء أكثر معاناة من بعض المواطنين".

وعرفت الجلسة التي جرى تأجيلها إلى غاية الخميس المقبل رفض المتهمين الحضور تنفيذا للقرار الذي اتخذوه في الجلسة السابقة؛ ما دفع القاضي إلى إعطاء تعليمات للقوات العمومية بإحضارهم بالقوة، فيما التزم دفاعهم الصمت، بينما جرى طرد الصحافي حميد المهداوي من الجلسة، بعد احتجاجه ومساءلته لهيئة المحكمة حول ما إذا كانت قد أصدرت مذكرة بحث دولية في حق المسمى البوعزاتي، الذي يتابع المهداوي على خلفية مكالمة هاتفية جمعته به.