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كُتّاب وآراء
انتحار سائح مكسيكي يستنفر الأمن في مرزوكة
فتحت مصالح الدرك الملكي بمنطقة مرزوكة، التابعة لإقليم الرشيدية، مساء أمس الثلاثاء، تحقيقا في وفاة سائح أجنبي، يحمل الجنسية المكسيكية، بأحد المآوي السياحية بالمنطقة، بعد العثور عليه جثة هامدة معلقة بسقف غرفة كان يكتريها رفقة صديقته.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر أمنية محلية فإن الضحية، وهو في عقده الثالث، عثر عليه جثة هامدة بغرفته السياحية، مرجحة أن تكون أسباب الوفاة ناتجة عن عملية انتحار، بسبب خلاف بين الهالك وصديقته، منذ أسبوع.
وذكرت المصادر ذاتها أن المعني كان رفقة مجموعة من السياح الذين كانوا يعتزمون قضاء حوالي أربعين يوما بمرزوكة لممارسة رياضية "اليوغا"، وكان ينوي تنظيم حفل زفافه بطقوس محلية خاصة بمرزوكة، بعد الانتهاء من الأيام المخصصة لـ"اليوغا"، لكن صديقته لم تعد ترغب في الزواج، وهو ما أثر في نفسيته.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الهالك كان يعاني من اضطرابات نفسية، منذ أسبوع، نتيجة تخلي صديقته عن فكرة الزواج به، بمنطقة مرزوكة، موضحة أنه في اليومين الأخيرين كان شبه منعزل عن باقي أفراد المجموعة، إلى أن قرر ربط "عمامة" بسقف الغرفة ووضع حد لحياته شنقا.
وأفادت المصادر بأن عملية الانتحار عجلت بتنقل عناصر أمنية من مختلف الأجهزة إلى منطقة مرزوكة، وممثل النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق في النازلة، وتحديد أسبابها، ونقل جثة الهالك إلى قسم الأموات بمستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية.