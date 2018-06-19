شاب ينتحر قفزا من سطح منزله بالحي المحمدي

هسبريس من الدار البيضاء

أقدم شاب في الثلاثينات من عمره، مساء اليوم الثلاثاء، على الانتحار بالقفز من سطح منزله بدار لمان بالحي المحمدي في الدار البيضاء، مرتطما فور سقوطه بسيارة كانت متوقفة بالمكان.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب، المدعو "محمد.هـ"، قفز من الطابق الثالث بالعمارة، وتوفي في الحين، مخلفا صدمة وهلعا في صفوف أهله وجيرانه.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الشخص المذكور، وهو غير متزوج، بدأت تظهر عليه مؤخرا اضطرابات نفسية، ما يفسر سبب إقدامه على الانتحار.

وحلت على الفور مختلف السلطات بمكان الحادث، مباشرة بعد تلقيها الخبر؛ كما حلت عناصر الوقاية المدنية من أجل نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بغرض التشريح، بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما جرى فتح تحقيق معمق من طرف المصالح الأمنية.