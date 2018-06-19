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الرئيسية | حوادث | شاب ينتحر قفزا من سطح منزله بالحي المحمدي

شاب ينتحر قفزا من سطح منزله بالحي المحمدي

شاب ينتحر قفزا من سطح منزله بالحي المحمدي
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:05

أقدم شاب في الثلاثينات من عمره، مساء اليوم الثلاثاء، على الانتحار بالقفز من سطح منزله بدار لمان بالحي المحمدي في الدار البيضاء، مرتطما فور سقوطه بسيارة كانت متوقفة بالمكان.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب، المدعو "محمد.هـ"، قفز من الطابق الثالث بالعمارة، وتوفي في الحين، مخلفا صدمة وهلعا في صفوف أهله وجيرانه.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الشخص المذكور، وهو غير متزوج، بدأت تظهر عليه مؤخرا اضطرابات نفسية، ما يفسر سبب إقدامه على الانتحار.

وحلت على الفور مختلف السلطات بمكان الحادث، مباشرة بعد تلقيها الخبر؛ كما حلت عناصر الوقاية المدنية من أجل نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بغرض التشريح، بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما جرى فتح تحقيق معمق من طرف المصالح الأمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - brahim الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:12
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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2 - Driss الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:20
its hard to know th cause of suicide
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3 - عادل الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:27
الانتحارات سترتفع أكثر فأكثر شباب في الثلاثينات و الأربعينات بدون زواج ولا عمل يعيشون عالة على أحد من أفراد العائلة مع ما يصاحب ذلك من نظرات احتقار و عتاب. أقترح على الدولة حل سأسميه رصاصة الرحمة و هو كالتالي من يإس من الدنيا و يريد الانتحار تتكفل الدولة بإعدامه رميا بالرصاص و بهذا نريح المنتحر من العذاب بعض الشيء، من سيقول لي الانتحار حرام أقول له الشخص منتحر منتحر فلابأس إن مات ميتة سريعة رحمة به ورأفة.
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4 - محمد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:28
لاحول ولاقوة الا بالله ،انا لله وانا اليه راجعون، هادشي ولا كي خلاع كثرو الانتحارات بزاف
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5 - عبداللطيف الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:34
نتيجة طبيعية لتفشي المخدرات بكل اشكالهاخاصة القرفوبيوالبطالة وانسداد الافاق وانعدام التربية و ضعف الوازع الروحي وليتي تسمع غير القتل والانتحار والتشرميل والاغتصاب فين غادي المغرب
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