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كُتّاب وآراء
أمن تطوان يوقف مهرب مخدرات بالمنطقة الشمالية
تمكنت مصالح أمن تطوان، الثلاثاء، من توقيف شخص شكل موضوع عدة مذكرات بحث من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، للاشتباه في تورطه في تهريب المخدرات بالمنطقة الشمالية للمملكة.
ووفق مصدر لهسبريس فإن توقيف الملقب بـ"تمارة" جاء بناء على معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بمكان تواجده، نصبت إثرها العناصر الأمنية كمينا محكما، ليتم القبض عليه على مستوى محطة للتزود بالوقود بطريق أزلا.
ومكنت العملية، حسب المصدر ذاته، من حجز سبعة هواتف محمولة، بالإضافة إلى حوالي 1000 أورو من العملة الصعبة، وأكثر من خمسة آلاف درهم من العملة الوطنية، لدى الموقوف.
وأحيل المعني رفقة المحجوزات وسيارة رباعية الدفع من نوع "رانج روفر"، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، من أجل تعميق البحث معه، ليتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.