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الرئيسية | حوادث | فيديو عنف وشغب يوقع بشخص في قبضة الأمن

فيديو عنف وشغب يوقع بشخص في قبضة الأمن

فيديو عنف وشغب يوقع بشخص في قبضة الأمن
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:05

أوقفت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن القنيطرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام، والضرب والجرح وإحداث خسائر مادية بملك الغير، فضلا عن الاعتداء على عناصر الأمن.

وعن تفاصيل الواقعة، أورد شهود عيان أن الموقوف عمل، تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، على إحداث فوضى عارمة بأحد أزقة حي الفتح بمدينة القنيطرة، قبل أن يعمد إلى إحداث خسائر مادية بسيارة مستوقفة بعين المكان، ويعرض أحد المارة لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض؛ وهو الأمر الذي تدخلت على إثره عدة دوريات للشرطة، وتمكنت بعد مقاومة عنيفة من إيقاف المعني بالأمر، بعدما عمد إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة من أعلى سطح منزله.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث المكثفة لإيقاف شقيقه المتورط بدوره في الأفعال سالفة الذكر.

يذكر أن مجموعة من المنابر الإعلامية كانت قد نشرت مقطعا مصورا يوثق لأعمال العنف والشغب التي ارتكبها الشخص المذكور، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من التدخل وإيقافه.

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