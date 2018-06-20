24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
- "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
- إشهار سكين في مقهى يورط عشرينيا في طنجة
- سيارة رباعية الدفع تصرع شابا وسط مراكش
- أهداف "السكتة القلبية" توحد حزن مشجعي المغرب ومصر وتونس
رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)
"أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)
سكان جرادة يحتجون "ولد الفْشوش طلقتوه وولد الشعب غرقتوه" (4.33)
- رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 - (375)
- الجواهري يحذر من خفض حملة المقاطعة لنشاط الاقتصاد بالمملكة - (149)
- "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال - (118)
- "الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم - (111)
- "موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور" - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيديو عنف وشغب يوقع بشخص في قبضة الأمن
أوقفت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن القنيطرة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مشتبها في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام، والضرب والجرح وإحداث خسائر مادية بملك الغير، فضلا عن الاعتداء على عناصر الأمن.
وعن تفاصيل الواقعة، أورد شهود عيان أن الموقوف عمل، تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، على إحداث فوضى عارمة بأحد أزقة حي الفتح بمدينة القنيطرة، قبل أن يعمد إلى إحداث خسائر مادية بسيارة مستوقفة بعين المكان، ويعرض أحد المارة لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض؛ وهو الأمر الذي تدخلت على إثره عدة دوريات للشرطة، وتمكنت بعد مقاومة عنيفة من إيقاف المعني بالأمر، بعدما عمد إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة من أعلى سطح منزله.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث المكثفة لإيقاف شقيقه المتورط بدوره في الأفعال سالفة الذكر.
يذكر أن مجموعة من المنابر الإعلامية كانت قد نشرت مقطعا مصورا يوثق لأعمال العنف والشغب التي ارتكبها الشخص المذكور، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من التدخل وإيقافه.