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الرئيسية | حوادث | جمعوي يقتل شابا في جلسة خمرية بشيشاوة

جمعوي يقتل شابا في جلسة خمرية بشيشاوة

جمعوي يقتل شابا في جلسة خمرية بشيشاوة
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:48

لفظ شاب، صباح اليوم الأربعاء بجماعة المزوضية، أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف الجماعية قبل وصوله إلى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة، بعدما تلّقى طعنات غادرة على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض على يد فاعل جمعوي بعدما كانا في جلسة خمرية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية والمعتدي كانا إلى جانب ثلاثة أشخاص في ليلة ماجنة، فدخلوا في صراع ثنائي بعدما لعبت الخمور بعقليهما.

وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية والدرك الملكي بجماعة المزوضية انتقلوا إلى مسرح الجريمة، للإشراف على نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي؛ فيما اعتقل رجال الأمن للمتهم ووضعوه رهن الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكشالتي أمرت بالتحقيق في النازلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - موحا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:05
أن لله وأن اليه راجعون جرمة قتل وجلسة خمرية والفاعل فاعل جمعوي الدي يجب عليه أن يتصف بالأخلاق الجميلة لهدا يجب على الجمعيات تأطير القائمين على الفعل الجمعوي
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11
2 - كابتن ماجد مقاطع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:24
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نتيجة الحرية الخمرية . كان زمان في مدينة المحمدية ليبغى إشري الخمر يقطع مسافة طويلة إلى المرسى. أما دابا بدون تعب أمام المنزل في حي الراشدية في مركز تجاري. بغاو إكون الشعب كولو مداويخ وقطيع . هو سبب القتل وتشرد العائلات. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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3
3 - m هولاندا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:37
مصيبة المغرب لا احلاق لا قانون لا دين الا من رحم ربي . هنا في اروبا الشاب يعي مسولية تواجده في منصب يضحي بقوته وشبابه من اجل الاجيال القادمة
ونحن انا كنعرف فلان وفلان الا دويتي مشيتي فيها ...اللهم اهدينا يارب
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4
4 - achraf الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:49
ههههه فاعل جمعوي أودي زعما هاد المغرب غدي غير اللور شتو فلوس الجمعيات فين كيمشيو
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5 - Aziz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:00
فاعل خمروي ماشي جمعوي و نعم الفاعل الجمعوي انا لا اتق في أي فاعل جمعوي
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