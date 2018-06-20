جمعوي يقتل شابا في جلسة خمرية بشيشاوة

إبراهيم مغراوي

لفظ شاب، صباح اليوم الأربعاء بجماعة المزوضية، أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف الجماعية قبل وصوله إلى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة، بعدما تلّقى طعنات غادرة على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض على يد فاعل جمعوي بعدما كانا في جلسة خمرية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية والمعتدي كانا إلى جانب ثلاثة أشخاص في ليلة ماجنة، فدخلوا في صراع ثنائي بعدما لعبت الخمور بعقليهما.

وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية والدرك الملكي بجماعة المزوضية انتقلوا إلى مسرح الجريمة، للإشراف على نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي؛ فيما اعتقل رجال الأمن للمتهم ووضعوه رهن الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكشالتي أمرت بالتحقيق في النازلة.