24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
- "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
- المندوبية العامة تنفي استمرار التعذيب في السجون
- إشهار سكين في مقهى يورط عشرينيا في طنجة
- سيارة رباعية الدفع تصرع شابا وسط مراكش
الأوروبيون يدعمون المغرب باستثمارات مالية ضخمة لتحقيق التنمية (5.00)
رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)
"أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)
عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030 (4.67)
- رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 - (370)
- الجواهري يحذر من خفض حملة المقاطعة لنشاط الاقتصاد بالمملكة - (149)
- "الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم - (111)
- "موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور" - (107)
- "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال - (95)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعوي يقتل شابا في جلسة خمرية بشيشاوة
لفظ شاب، صباح اليوم الأربعاء بجماعة المزوضية، أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف الجماعية قبل وصوله إلى مستعجلات المركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة، بعدما تلّقى طعنات غادرة على مستوى القلب بواسطة سلاح أبيض على يد فاعل جمعوي بعدما كانا في جلسة خمرية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية والمعتدي كانا إلى جانب ثلاثة أشخاص في ليلة ماجنة، فدخلوا في صراع ثنائي بعدما لعبت الخمور بعقليهما.
وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات المحلية والدرك الملكي بجماعة المزوضية انتقلوا إلى مسرح الجريمة، للإشراف على نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي؛ فيما اعتقل رجال الأمن للمتهم ووضعوه رهن الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكشالتي أمرت بالتحقيق في النازلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ونحن انا كنعرف فلان وفلان الا دويتي مشيتي فيها ...اللهم اهدينا يارب