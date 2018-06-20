قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص خمسيني ينحدر من صخور الرحامنة مصرعه على الفور وأصيب أربعة أشخاص بجروح خفيفة، اليوم الأربعاء، بسبب تعرّضهم لحادثة سير بعد اصطدام وقع بين ثلاث سيارات خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 في النفوذ الترابي لجماعة سيدي العايدي، قيادة لمزامزة إقليم سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث القاتل الخامس من نوعه في ظرف شهر بالمكان نفسه، وقع بعد اصطدام بين 3 سيارات كانت تسير في الاتجاه نفسه بالطريق الوطنية رقم 9 على مستوى النقطة الكيلومترية 67 بدوار جليلات، التي تعرف أشغال تهيئة ملتقى طرقي منذ ما يقارب السنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية سرية سطات انتقلت إلى مكان الحادث وقامت بتوجيه الجرحى الأربعة عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بسطات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأشرفت على تيسير عملية المرور، ونقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى المدينة.

وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت عناصر كوكبة الدرّاجات بحثا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث من أجل تحديد المسؤوليات، في انتظار نتائج التشريح الطبي لجثة الهالك.