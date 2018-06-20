صعقة كهربائية تصرع أمّا لـ5 أبناء قرب سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

أودت صعقة كهربائية، مساء اليوم الأربعاء، بحياة أرملة مزدادة سنة 1977 بمنطقة ريما أولاد سيدي بن داوود، تقطن بدوار كشاشة جماعة مشرع بن عبّو قيادة أولاد بوزيري، إقليم سطات، مخلّفة وراءها 5 أيتام.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الهالكة" ر. أ" أرملة كانت تعيش رفقة أبنائها الخمسة بمنزلها الكائن بدوار كشاشة بأولاد يوزيري، تعرّضت لصعقة كهربائية بعدما كانت تقوم ببعض الأشغال المنزلية لم تمهلها طويلا؛ إذ فارقت الحياة على الفور بمكان الحادث.

الحادث استدعى انتقال عناصر من درك مشرع بن عبّو سرية سطات إلى عين المكان لمعاينة جثة الهالكة، ونقلها عبر سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية بالمنطقة إلى مستودع الأموات بسطات قصد التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.