24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
- "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
- أهداف "السكتة القلبية" توحد حزن مشجعي المغرب ومصر وتونس
- برمجة "موازين" تسعى إلى إرضاء جميع الأذواق
- إلغاء امتحان في التفتيش يثير غضب أساتذة
"أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)
- رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 - (375)
- "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال - (121)
- "موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور" - (113)
- رونار يشكك في صحة هدف البرتغال ضد المغرب في المونديال - (109)
- بنعطية: مقربون من المنتخب يشوشون على اللاعبين المغاربة - (102)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صعقة كهربائية تصرع أمّا لـ5 أبناء قرب سطات
أودت صعقة كهربائية، مساء اليوم الأربعاء، بحياة أرملة مزدادة سنة 1977 بمنطقة ريما أولاد سيدي بن داوود، تقطن بدوار كشاشة جماعة مشرع بن عبّو قيادة أولاد بوزيري، إقليم سطات، مخلّفة وراءها 5 أيتام.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن الهالكة" ر. أ" أرملة كانت تعيش رفقة أبنائها الخمسة بمنزلها الكائن بدوار كشاشة بأولاد يوزيري، تعرّضت لصعقة كهربائية بعدما كانت تقوم ببعض الأشغال المنزلية لم تمهلها طويلا؛ إذ فارقت الحياة على الفور بمكان الحادث.
الحادث استدعى انتقال عناصر من درك مشرع بن عبّو سرية سطات إلى عين المكان لمعاينة جثة الهالكة، ونقلها عبر سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية بالمنطقة إلى مستودع الأموات بسطات قصد التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.