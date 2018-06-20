24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/06/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
- حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
- "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
- أهداف "السكتة القلبية" توحد حزن مشجعي المغرب ومصر وتونس
- برمجة "موازين" تسعى إلى إرضاء جميع الأذواق
- إلغاء امتحان في التفتيش يثير غضب أساتذة
"أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)
- رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 - (375)
- "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال - (121)
- "موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور" - (113)
- رونار يشكك في صحة هدف البرتغال ضد المغرب في المونديال - (109)
- بنعطية: مقربون من المنتخب يشوشون على اللاعبين المغاربة - (102)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
قتيل في انقلاب سيارة بشارع الولاء بالداخلة
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:55
لقي شاب، عمره 18 سنة، مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، في حادثة سير ناجمة عن انقلاب سيارة من طراز هوندا بشارع الولاء بالداخلة.
واستنادا إلى مصادرنا، فالحادثة ناجمة عن السرعة المفرطة، وعدم تحكم السائق في السيارة، قبل أن تنقلب وتخلف قتيلا.
وقد نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة من أجل اخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة، كما جرى فتح تحقيق لتحديد ظروف وأسباب الحادثة.