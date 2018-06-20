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الرئيسية | حوادث | قتيل في انقلاب سيارة بشارع الولاء بالداخلة

قتيل في انقلاب سيارة بشارع الولاء بالداخلة

قتيل في انقلاب سيارة بشارع الولاء بالداخلة
هسبريس من الداخلة
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:55

لقي شاب، عمره 18 سنة، مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، في حادثة سير ناجمة عن انقلاب سيارة من طراز هوندا بشارع الولاء بالداخلة.

واستنادا إلى مصادرنا، فالحادثة ناجمة عن السرعة المفرطة، وعدم تحكم السائق في السيارة، قبل أن تنقلب وتخلف قتيلا.

وقد نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة من أجل اخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة، كما جرى فتح تحقيق لتحديد ظروف وأسباب الحادثة.

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