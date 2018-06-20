اختفاء رضيعة يستنفر الأمن بالدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

سارعت للتو المصالح الأمنية ومصالح وزارة الداخلية بولاية جهة الدار البيضاء سطات إلى التنقل إلى مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهروشي، على خلفية تسجيل حالة اختفاء رضيعة في اليوم الأول من عمرها.

وقالت مصادر أمنية إنها توصلت لتوها بالخبر، نافية التوفر على أي تفاصيل، ومؤكدة انطلاق التحقيق في الموضوع.

وسارع كل مسؤولي مندوبية وزارة الصحة بالدار البيضاء إلى التواجد بالمستشفى، قصد الوقوف على ظروف الحادث.