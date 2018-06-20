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الرئيسية | حوادث | اختفاء رضيعة يستنفر الأمن بالدار البيضاء

اختفاء رضيعة يستنفر الأمن بالدار البيضاء

اختفاء رضيعة يستنفر الأمن بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 22:40

سارعت للتو المصالح الأمنية ومصالح وزارة الداخلية بولاية جهة الدار البيضاء سطات إلى التنقل إلى مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهروشي، على خلفية تسجيل حالة اختفاء رضيعة في اليوم الأول من عمرها.

وقالت مصادر أمنية إنها توصلت لتوها بالخبر، نافية التوفر على أي تفاصيل، ومؤكدة انطلاق التحقيق في الموضوع.

وسارع كل مسؤولي مندوبية وزارة الصحة بالدار البيضاء إلى التواجد بالمستشفى، قصد الوقوف على ظروف الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ابراهيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 22:55
يجب اضافة بند اجبراية وضع كميرات امنية قبل التصريح للمستشفيات الخاصة وتجهيز العمومية كذلك بكاميرات للحفاظ على الامن.
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8
2 - قلة العقل و الفهامة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 23:01
عالم غريب ،مرة تسمع اختفاء رضيعة من هنا وترى تسمع العثور على رضيع في القمامة ، كلشي بالمقلوب عند هاد الناس ، من يريد التخلص من رضيع يمكنه ان يضعه امام مسجد او مستشفى او ملجأ دون ارتكاب جريمة في حقه ومن يريد تبني رضيع فليذهب الى الملجأ بدون ارتكاب جناية الخطف ياربي تلطف بنا
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12
3 - اللطف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 23:06
أرهقتني كتابة التعاليق ، أرهقني سماع الأخبار ، أرهقتني معاناة الناس ، أرهقتني مشاكل و ألام نسببها لبعضنا البعض ، و ألمني قلبي أكثر و خلايا دماغي حينما أتذكر أننا مسلمين و لدينا مصحف مجيد و عضيم أوصانا الله فية بالرفق و رحمة بعضنا لبعض ، صدقوني يا قراء ، أني أبكي أحيانا لأن الحياة فقدت حلاوتها بالكل ، ربي الطف بنا ما تبقى من أعمارنا .
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13
4 - douja الأربعاء 20 يونيو 2018 - 23:17
plus de consciences plus de responsabilités professionnelles rien de rien.
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0
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